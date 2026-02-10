Россия билан муҳокамани бошлаш, Европа йўқолиши, АҚШга эгилмаслик — Макрон интервьюси
© Sputnik / Сергей Гунеев / Медиабанкка ўтишПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Макрон Россия билан мулоқотни қайта йўлга қўйиш, АҚШга кўр-кўрона таянмаслик ва Европа АҚШ ҳамда Хитой босими остида геоиқтисодий жиҳатдан заифлашаётганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 10 фев — Sputnik. Агар ҳеч нарса қилинмаса, Европа беш йилдан кейин барбод бўлади. Буни Франция президенти Эммануэл Макрон "Tagesanzeiger" нашрига берган интервьюсида айтди.
Бундан ташқари, у яна бир қатор нашрларга ҳам интервью берган.
Макроннинг асосий баёнотлари:
Европа Россияга энергия қарамлигини АҚШдан суюлтирилган газга қарамлик билан алмаштириб қўйди;
Биз Россия билан техник даражада муҳокама каналларини тикладик ва буни европалик ҳамкорларим ҳам қўллашларини истардим;
Руслар билан Европа даражасида тўлақонли мулоқотни қайта йўлга қўйиш муҳим. Мен бир нечта европалик ҳамкасбларимга мулоқотни қайта бошлашни таклиф қилдим;
Украина бўйича музокараларда Европа ўз манфаатларини ўзи ҳимоя қилиши керак, буни ҳатто АҚШга ҳам ишониб бўлмайди;
"АҚШ томонидан очиқдан-очиқ тажовузкорликка келганда, биз чекинмаслигимиз керак. Бу стратегия ўзини оқламаяпти";
АҚШнинг Гренландия бўйича босими Европа учун хавфли сигнал, инқироз ҳали тугамаган;
Ҳеч ким АҚШнинг асл нияти геосиёсий таҳдидга қарши туриш бўлган, деб алданмаслиги керак (Гренландия масаласида — таҳр.). Россияликлар ҳам, хитойликлар ҳам хавф туғдирмади;
АҚШда ҳукмронлик қилаётган мафкура очиқдан-очиқ Европага қарши. Барча стратегик ҳужжатларда нафрат намоён бўлади, у ЕИни парчалашга қаратилган
Европа геоиқтисодий рақобатда АҚШ ва Хитой томонидан “сиқиб чиқарилмоқда”;
Европа геосиёсат ва геоиқтисодиётда фавқулодда ҳолатда;
Европаликлар “ҳаммасини йўқотган” соҳалар бор: кимё саноати, автомобилсозлик ва дастгоҳсозлик, бу ерда вазият қисқа муддатда кескин ўзгарган.
Макроннинг сўзларига кўра, агар кескин чоралар кўрилмаса, Европа яқин йилларда геоиқтисодий рақобатда жиддий ютқазиши мумкин.
Шунингдек, у дипломатик маслаҳатчисининг Москвага боргани ҳақидаги хабарларни билвосита тасдиқлади.
Эслатиб ўтамиз, Макрон 2025 йил декабрь ойида Европа Россия президенти Владимир Путин билан мулоқотни қайта тиклаши фойдали бўлишини айтган эди. Италия бош вазири Жорж Мелони январь ойида Европани Россия билан Украина мавзусида гаплашишни бошлашга чақирган ва ЕИнинг Украина бўйича махсус вакилини тайинлаш тарафдори бўлган. Финляндия президенти Александр Стубб ҳам Европа қачондир Россия билан Украина бўйича энг юқори даражадаги мулоқотни бошлаши кераклигини таъкидлаган.