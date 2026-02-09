Ўзбекистон
Хотира маскани: вақт изларига бағишланган фотокўргазма
Тошкент шаҳридаги замонавий санъат макони — Bonum Factum Gallery да машҳур фотографлар Умида Аҳмедова ва Зилола Саидованинг "Хотира маскани" номли фотокўргазмаси очилди. Фотокўргазмаси томошабинни Бухородаги қадимий уйга — хотира ва вақт излари сақланган ўзига хос маконга чорлайди."
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. “Хотира маскани” фотокўргазмаси томошабинни Бухородаги қадимий уй муҳитига — хотира ва вақт излари сақланган ўзига хос маконга чорлайди.Бу ерда нақшлар, ёзувлар ва меъморий тафсилотлар ўзининг аввалги вазифасини йўқотиб, ўтмиш ва бугун ўртасидаги нозик боғлиқликни ифода этувчи визуал тилга айланади.Муаллифлар ўтмишни яхлит ҳикоя сифатида эмас, балки парчалар, белгилар ва излар мажмуаси сифатида талқин этади.Кўргазма сокин мушоҳада, маданий хотира, йўқолиб бораётган тарих ва номоддий мерос ҳақида фикр юритишга таклиф қилади.Манзил: Тошкент шаҳри, Содиқ Азимов 3-чи тор кўчаси, 20а/2Кўргазма 18 февралга қадар давом этади. Кириш бепул.Кўргазма 18 февралга қадар давом этади. Кириш бепул
Хотира маскани: вақт изларига бағишланган фотокўргазма

ТТошкент шаҳридаги замонавий санъат макони — Bonum Factum Gallery да машҳур фотографлар Умида Аҳмедова ва Зилола Саидованинг “Хотира маскани” номли фотокўргазмаси очилди
ТОШКЕНТ, 9 фев — Sputnik. “Хотира маскани” фотокўргазмаси томошабинни Бухородаги қадимий уй муҳитига — хотира ва вақт излари сақланган ўзига хос маконга чорлайди.
Бу ерда нақшлар, ёзувлар ва меъморий тафсилотлар ўзининг аввалги вазифасини йўқотиб, ўтмиш ва бугун ўртасидаги нозик боғлиқликни ифода этувчи визуал тилга айланади.
“Хотира — бу тугалланган ҳикоя эмас, балки ўтмишнинг парчалар орқали сўзлаши учун қолган макондир”, — дейди Умида Аҳмедова.

Муаллифлар ўтмишни яхлит ҳикоя сифатида эмас, балки парчалар, белгилар ва излар мажмуаси сифатида талқин этади.
Кўргазма сокин мушоҳада, маданий хотира, йўқолиб бораётган тарих ва номоддий мерос ҳақида фикр юритишга таклиф қилади.
Манзил: Тошкент шаҳри, Содиқ Азимов 3-чи тор кўчаси, 20а/2Кўргазма 18 февралга қадар давом этади. Кириш бепул.
Кўргазма 18 февралга қадар давом этади. Кириш бепул
