Ўзбекистон спортчилари Хорватия, Хитой ва Саудия Арабистонида медаллар қўлга киритди
10:08 08.02.2026 (янгиланди: 11:32 08.02.2026)
7 февраль куни Ўзбекистон спортчилари юнон-рум (классик) кураши, велошоссе ва енгил атлетика бўйича халқаро мусобақаларда олтин ва кумуш медалларни қўлга киритди
ТОШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. 7 февраль куни Ўзбекистон спортчилари Хорватия, Хитой ва Саудия Арабистонида ўтган халқаро мусобақаларда қатор олтин ва кумуш медалларни қўлга киритди. Бу ҳақда Миллий олимпия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Хорватия пойтахтида ўтган юнон-рум кураши бўйича “Zagreb Open” турнирининг илк кунида Айтжан Халмаханов (-67 кг) барча рақибларини мағлуб этиб, олтин медални қўлга киритди. Бу юнон-рум (классик) кураши бўйича Ўзбекистон терма жамоаси учун жорий йилдаги илк медал бўлди.
Хитойнинг Тяньцзинь шаҳрида енгил атлетика бўйича ёпиқ иншоотдаги Осиё чемпионатида Ўзбекистон терма жамоаси икки олтин медалга сазовор бўлди. Уч ҳатлаб сакрашда Шарифа Давронова 14,05 метр натижа билан чемпион бўлди. 400 метр масофада Жонбиби Ҳукмова 53,61 сония натижа билан энг яхши кўрсаткични қайд этди.
Саудия Арабистонида ўтаётган велошоссе бўйича Осиё чемпионатида ёшлар тоифасидаги 20 км аралаш эстафетада Ўзбекистон жамоаси кумуш медални қўлга киритди. Жамоа сафида Роксана Ҳикматова, Гулҳаё Сатторова, Фазлиддин Эргашев ва Чингиз Чўлиев иштирок этди.
