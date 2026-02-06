https://sputniknews.uz/20260206/toshkent-buyuk-galaba-55531928.html
Буюк Ғалабанинг тарихий хотираси: Россотрудничествонинг Тошкентдаги янги ташаббуслари
Буюк Ғалабанинг тарихий хотираси: Россотрудничествонинг Тошкентдаги янги ташаббуслари
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида "Буюк Ғалабанинг тарихий хотираси: Россотрудничествонинг Тошкентдаги янги ташаббуслари" мавзусида матбуот анжумани бўлиб ўтди. Россотрудничество Жамоатчилик кенгаши раиси Андрей Ципернинг сўзларига кўра, Тошкентдаги Ғалаба боғи каби мажмуалар дунёда жуда кам
2026-02-06T18:07+0500
2026-02-06T18:07+0500
2026-02-06T18:10+0500
видео
тошкент
ғалаба
россотрудничество
матбуот маркази
матбуот маркази видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/06/55532454_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_493bf256afbabf2473404ed5e2d44d7f.jpg
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида "Буюк Ғалабанинг тарихий хотираси: Россотрудничествонинг Тошкентдаги янги ташаббуслари" мавзусида матбуот анжумани бўлиб ўтди.Россотрудничество Жамоатчилик кенгаши раиси Андрей Ципернинг сўзларига кўра, Тошкентдаги Ғалаба боғи каби мажмуалар дунёда жуда кам.Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон россиялик сайёҳлар учун айниқса машҳур йўналишга айланган – улар учун кўргазмаларни ўз она тилида ўқиш ва тушуниш имконияти муҳим.Рус тили бу ерда шунчаки таржима тили эмас, балки ғалаба тилидир: ўша пайтда ҳамма бир тилда, елкама-елка туриб жанг қилган эди, дейди Ципер.Россотрудничество Жамоатчилик кенгаши аъзоси Арег Агасаряннинг айтишича, ўзбекистонлик қаҳрамон ҳақидаги архив ҳужжатлари яқинда, Ғалаба боғида хотира плиталари ўрнатилганидан кейин топилган.Россиялик сайёҳларнинг аксарияти Ўзбекистонга келганда Тошкентдаги “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуасини бориб кўради, у ердаги кўп кўргазмалар матнлари рус тилига таржима қилинган, деди Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская.Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистонда қаҳрамонлар ва уларнинг жасорати хотирасига чин дилдан эҳтиром кўрсатилади ҳамда 9 Май Россиядаги каби ҳурмат ва самимият билан нишонланади.Россотрудничество Жамоатчилик кенгаши саъй-ҳаракатлари билан Ғалаба музейи ва Ғалаба боғи экспонатларини рус тилига таржима қилиш бўйича катта ишлар амалга оширилди.Старосельская ўзбекистонликларнинг фашизм устидан қозонилган ғалабага қўшган ҳиссасига бағишланган муҳим “Буюк ўша йилларга таъзим қиламиз” китобини эслатиб ўтди.Старосельская Тошкентдаги “Хотира йўллари”: бундай тадбирларнинг асосий аудиторияси ёшлар эканини қайд этди.Бу оқшом ёшларда шахсий қизиқиш уйғотиш, алоҳида қаҳрамонларнинг ҳикояларини ўрганиш ва бу хотирани асраш мақсадида ўтказилади.Одатда, якуний қисмда, сўнгги композиция ижро этилганда, одамлар ўринларидан туриб йиғлайди - бу жуда таъсирли.Унинг айтишича, Ўзбекистон халқ ва хизмат кўрсатган артистлари, дипломатлар, идоралар ва олий таълим муассасалари вакилларининг иштироки бундай учрашувларни ҳақиқий бирлаштирувчи тадбирларга айлантиради.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/06/55532454_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d854c1a1e7309493d31b38e8dbe101ec.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
тошкент буюк ғалаба хотира
тошкент буюк ғалаба хотира
Буюк Ғалабанинг тарихий хотираси: Россотрудничествонинг Тошкентдаги янги ташаббуслари
18:07 06.02.2026 (янгиланди: 18:10 06.02.2026)
Эксклюзив
Россиялик сайёҳларнинг аксарияти Ўзбекистонга келганда Тошкентдаги “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуасини бориб кўради.
Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида "Буюк Ғалабанинг тарихий хотираси: Россотрудничествонинг Тошкентдаги янги ташаббуслари" мавзусида матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Россотрудничество Жамоатчилик кенгаши раиси Андрей Ципернинг сўзларига кўра, Тошкентдаги Ғалаба боғи каби мажмуалар дунёда жуда кам.
Унинг таъкидлашича, Ўзбекистон россиялик сайёҳлар учун айниқса машҳур йўналишга айланган – улар учун кўргазмаларни ўз она тилида ўқиш ва тушуниш имконияти муҳим.
Рус тили бу ерда шунчаки таржима тили эмас, балки ғалаба тилидир: ўша пайтда ҳамма бир тилда, елкама-елка туриб жанг қилган эди, дейди Ципер.
“Биз нацизмга қарши курашда иштирок этган барча мамлакатлар учун муҳим бўлган хотирани сақлашга қўшилаётган ҳиссани тушунамиз”, - дея таъкидлади Ципер.
Россотрудничество Жамоатчилик кенгаши аъзоси Арег Агасаряннинг айтишича, ўзбекистонлик қаҳрамон ҳақидаги архив ҳужжатлари яқинда, Ғалаба боғида хотира плиталари ўрнатилганидан кейин топилган.
Россиялик сайёҳларнинг аксарияти Ўзбекистонга келганда Тошкентдаги “Ғалаба боғи” ёдгорлик мажмуасини бориб кўради, у ердаги кўп кўргазмалар матнлари рус тилига таржима қилинган, деди Россотрудничествонинг Ўзбекистондаги ваколатхонаси раҳбари Ирина Старосельская.
Унинг сўзларига кўра, Ўзбекистонда қаҳрамонлар ва уларнинг жасорати хотирасига чин дилдан эҳтиром кўрсатилади ҳамда 9 Май Россиядаги каби ҳурмат ва самимият билан нишонланади.
Россотрудничество Жамоатчилик кенгаши саъй-ҳаракатлари билан Ғалаба музейи ва Ғалаба боғи экспонатларини рус тилига таржима қилиш бўйича катта ишлар амалга оширилди.
Старосельская ўзбекистонликларнинг фашизм устидан қозонилган ғалабага қўшган ҳиссасига бағишланган муҳим “Буюк ўша йилларга таъзим қиламиз” китобини эслатиб ўтди.
“Россия ёшлари ҳам Ўзбекистоннинг бизнинг умумий Ғалабамизга қўшган ҳиссасини билишларини жуда истардик”, - дея таъкидлади у.
Старосельская Тошкентдаги “Хотира йўллари”: бундай тадбирларнинг асосий аудиторияси ёшлар эканини қайд этди.
Бу оқшом ёшларда шахсий қизиқиш уйғотиш, алоҳида қаҳрамонларнинг ҳикояларини ўрганиш ва бу хотирани асраш мақсадида ўтказилади.
Одатда, якуний қисмда, сўнгги композиция ижро этилганда, одамлар ўринларидан туриб йиғлайди - бу жуда таъсирли.
Унинг айтишича, Ўзбекистон халқ ва хизмат кўрсатган артистлари, дипломатлар, идоралар ва олий таълим муассасалари вакилларининг иштироки бундай учрашувларни ҳақиқий бирлаштирувчи тадбирларга айлантиради.