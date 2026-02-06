Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Сергей Лавров RT телеканалига интервью берди – асосий баёнотлар
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Дипломатик ходимлар куни муносабати билан RT телеканали учун Рик Санчесга интервью берди. Лавров ўз интервьюсида Ғарб билан муносабатлар, Украина бўйича музокараларни ким барбод қилишга уринаётгани ҳақида тўхталиб ўтди.
2026-02-06T10:21+0500
2026-02-06T10:21+0500
ТОШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Дипломатик ходимлар куни муносабати билан RT телеканали учун Рик Санчесга интервью берди. Лавров ўз интервьюсида Ғарб билан муносабатлар, Украина бўйича музокараларни ким барбод қилишга уринаётгани ҳақида тўхталиб ўтди.Асосий фикрлар:Россия ТИВ раҳбари Москванинг сабри чексиз эмаслигини таъкидлади. У Ғарбдаги ҳамкорлардан фарқли ўлароқ, Россия келишувлар шартларини 2004 йил ҳам, 2014 йилда ҳам, 2022 йилда ҳам ўзгартирмаганини эслатди.Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг тўлиқ интервьюсини қуйида ўқиш мумкин
10:21 06.02.2026
© Sputnik / Илья Питалев / Медиабанкка ўтишМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Доме приемов МИД в Москве.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Доме приемов МИД в Москве. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 06.02.2026
© Sputnik / Илья Питалев
/
Медиабанкка ўтиш
Россия ТИВ раҳбари ўз интервьюсида кўплаб саволларга жавоб берди, жумладан, Ғарб билан муносабатлар, Украинадаги можаро ва музокаралар жараёни ҳақида.
Асосий фикрлар:
Ғарбнинг Украина орқали Россияга қарши уюштирган уруш режалари барбод бўлди;
Россия Европага ҳужум қилиши ҳақидаги ғоя — бу аҳмоқона фикр;
Россия АҚШга унинг учун асосий масала ҳудуд эмас, балки одамлар эканлигини тушунтирди;
Россияликлар Трамп маъмуриятининг Россияга нисбатан сиёсатини турлича қабул қилмоқда.
Европа давлатлари Россия ва АҚШ ўртасида Украина бўйича бошланган музокараларни бузишга ҳаракат қилмоқда;
Украина олдида Россиянинг виждони тоза, чунки Россия Украинани бетараф ва ядро қуролисиз давлат сифатида тан олган;
Можарони ҳал қилувчи қарорлар қабул қилинмаса, "хавфсизлик кафолатлари" Украинани қурол билан таъминлаш учун ишлатилади;
Украина бизга иттифоқчи бўлиши шарт эмас, лекин нейтрал ва дўстона бўлиши керак.
Украинада миллий озчиликлар ҳуқуқларини кафолатловчи Украина Конституциясининг ўзи бузилмаслиги керак.
Украина биринчи бўлиб энергетика иншоотларига зарба берди, Россия буни бошламади.
Россия ТИВ раҳбари Москванинг сабри чексиз эмаслигини таъкидлади. У Ғарбдаги ҳамкорлардан фарқли ўлароқ, Россия келишувлар шартларини 2004 йил ҳам, 2014 йилда ҳам, 2022 йилда ҳам ўзгартирмаганини эслатди.
“Бизнинг виждонимиз тоза, ва сабримиз чексиз эмас. Рус феъл-атворини “етти ўлчаб, бир кес” мақоли билан билиш керак. Биз узоқ ўлчадик ва бундан хулоса чиқардик”, - деди у.
Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавровнинг тўлиқ интервьюсини қуйида ўқиш мумкин
