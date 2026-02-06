Сергей Лавров RT телеканалига интервью берди – асосий баёнотлар
Россия ТИВ раҳбари ўз интервьюсида кўплаб саволларга жавоб берди, жумладан, Ғарб билан муносабатлар, Украинадаги можаро ва музокаралар жараёни ҳақида.
ТОШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Дипломатик ходимлар куни муносабати билан RT телеканали учун Рик Санчесга интервью берди. Лавров ўз интервьюсида Ғарб билан муносабатлар, Украина бўйича музокараларни ким барбод қилишга уринаётгани ҳақида тўхталиб ўтди.
Асосий фикрлар:
Ғарбнинг Украина орқали Россияга қарши уюштирган уруш режалари барбод бўлди;
Россия Европага ҳужум қилиши ҳақидаги ғоя — бу аҳмоқона фикр;
Россия АҚШга унинг учун асосий масала ҳудуд эмас, балки одамлар эканлигини тушунтирди;
Россияликлар Трамп маъмуриятининг Россияга нисбатан сиёсатини турлича қабул қилмоқда.
Европа давлатлари Россия ва АҚШ ўртасида Украина бўйича бошланган музокараларни бузишга ҳаракат қилмоқда;
Украина олдида Россиянинг виждони тоза, чунки Россия Украинани бетараф ва ядро қуролисиз давлат сифатида тан олган;
Можарони ҳал қилувчи қарорлар қабул қилинмаса, "хавфсизлик кафолатлари" Украинани қурол билан таъминлаш учун ишлатилади;
Украина бизга иттифоқчи бўлиши шарт эмас, лекин нейтрал ва дўстона бўлиши керак.
Украинада миллий озчиликлар ҳуқуқларини кафолатловчи Украина Конституциясининг ўзи бузилмаслиги керак.
Украина биринчи бўлиб энергетика иншоотларига зарба берди, Россия буни бошламади.
Россия ТИВ раҳбари Москванинг сабри чексиз эмаслигини таъкидлади. У Ғарбдаги ҳамкорлардан фарқли ўлароқ, Россия келишувлар шартларини 2004 йил ҳам, 2014 йилда ҳам, 2022 йилда ҳам ўзгартирмаганини эслатди.
“Бизнинг виждонимиз тоза, ва сабримиз чексиз эмас. Рус феъл-атворини “етти ўлчаб, бир кес” мақоли билан билиш керак. Биз узоқ ўлчадик ва бундан хулоса чиқардик”, - деди у.
