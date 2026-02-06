Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Поповкани озод қилди
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Поповкани озод қилди
"Шимол" қўшинлари ҳарбийлари Суми вилоятидаги яна бир қишлоқни озод қилишга эришди. 06.02.2026
ТОШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Суми вилоятидаги Поповка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотларига кўра, Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 8 та қишлоқни озод қилган, улардан учтадани ДХР ва Запорожье вилоятида, биттадани Харьков ва Суми вилоятларида.
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Поповкани озод қилди

16:26 06.02.2026
“Шимол” қўшинлари ҳарбийлари Суми вилоятидаги яна бир қишлоқни озод қилишга эришди.
ТОШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Суми вилоятидаги Поповка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужумкор хатти-ҳаракатлари натижасида <...> 5 февраль куни Поповка аҳоли пункти назоратга олинди”, - дейилган хабарда.
Вазирлик маълумотларига кўра, Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 8 та қишлоқни озод қилган, улардан учтадани ДХР ва Запорожье вилоятида, биттадани Харьков ва Суми вилоятларида.
