https://sputniknews.uz/20260206/rossiya-sumi-55520457.html
Россия ҳарбийлари Суми вилоятидаги Поповкани озод қилди
Sputnik Ўзбекистон
"Шимол" қўшинлари ҳарбийлари Суми вилоятидаги яна бир қишлоқни озод қилишга эришди. 06.02.2026
2026-02-06T16:26+0500
2026-02-06T16:26+0500
2026-02-06T16:26+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
россия
россия мудофаа вазирлиги
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/0e/41551432_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_8e1277d86711c919605e46484d14bd4f.jpg
ТОШКЕНТ, 6 фев – Sputnik. Россия Қуролли кучлари Суми вилоятидаги Поповка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Вазирлик маълумотларига кўра, Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 8 та қишлоқни озод қилган, улардан учтадани ДХР ва Запорожье вилоятида, биттадани Харьков ва Суми вилоятларида.
https://sputniknews.uz/20260205/russia-ikki-qishloq-nazorat-55483483.html
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/0e/41551432_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_7246ced0131a047921086a836d4324bb.jpg
дунёда, дунё янгиликлари, россия, россия мудофаа вазирлиги
“Шимол” қўшинлари ҳарбийлари Суми вилоятидаги яна бир қишлоқни озод қилишга эришди.
ТОШКЕНТ, 6 фев – Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Суми вилоятидаги Поповка қишлоғини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.
“Шимол” қўшинлари гуруҳи бўлинмаларининг фаол ҳужумкор хатти-ҳаракатлари натижасида <...> 5 февраль куни Поповка аҳоли пункти назоратга олинди”, - дейилган хабарда.
Вазирлик маълумотларига кўра, Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 8 та қишлоқни озод қилган, улардан учтадани ДХР ва Запорожье вилоятида, биттадани Харьков ва Суми вилоятларида.