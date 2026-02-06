Бир килограмм палов неча пулга тушади - инфографика

https://sputniknews.uz/20260206/palov-necha-pul-55515015.html
Паловга ишлатиладиган маҳсулотлар нархлари асосида 2026 йил январь ҳолатига бир килограмм паловнинг ҳудудлар кесимида қиймати ҳисоблаб чиқилди. Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида бир килограмм палов нархи январда 98,2 минг сўмдан 116 минг сўмгача бўлди.
Ўзбекистоннинг турли ҳудудларида бир килограмм палов нархи январда 98,2 минг сўмдан 116 минг сўмгача бўлди.Бир килограмм палов тайёрлаш учун ҳисобланган масаллиқлар: 0,3 л кунгабоқар ёғи, 300 г пиёз, 700 г мол гўшти, 1 кг сабзи, 1 кг гуруч (лазер), 100 г нўхат, 10 г зира, 20 г ош тузи.Январь якунларига кўра, энг қиммат палов Тошкентда (116,1 минг сўм/кг), энг арзон палов эса Қорақалпоғистонда (98,2 минг сўм/кг) қайд этилган.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
