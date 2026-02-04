https://sputniknews.uz/20260204/uzbekistan-pakistan-iqtisod-kelishuvlar-55455273.html
Ўзбекистон–Покистон иқтисодий ҳамкорлиги: Кудратов Исломободда қандай келишувларга эришди
Sputnik Ўзбекистон
Исломободдаги музокараларда қўшма лойиҳалар портфели шаклланди. Логистика, тўқимачилик, фармацевтика ва Трансафғон темир йўли бўйича келишувлар қайд этилди.
2026-02-04T09:25+0500
2026-02-04T09:25+0500
2026-02-04T10:06+0500
иқтисод
савдо
инвестициялар, саноат ва савдо вазирлиги
ҳамкорлик
иқтисод
покистон
ўзбекистон
лазиз қудратов
трансафғон темир йўли
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1c/31102602_0:124:1154:773_1920x0_80_0_0_422b8c119f03604c788dc88193d6bb4d.jpg
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Исломобод шаҳрида Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Покистоннинг етакчи компаниялари билан музокаралар ўтказди, деб хабар қилди вазирлик матбуот хизмати.Музокаралар якунларига кўра, қатор йирик қўшма лойиҳалар ва шартномалар портфели шакллантирилди.2026 йил 30 январдан 2 февралгача бўлиб ўтган учрашувлар доирасида "National Logistics Cell", "Habib Rafiq", "HRL Group", "National Fruit", "Engro", "National Radio & Telecommunication Corporation", "Fatima Group", "Herbion", шунингдек, "Diamond Group", "Diners", "Hub Leather", "Siddiq Leather" ва "Royal Leather" компаниялари билан музокаралар олиб борилди.2 февраль куни Лазиз Кудратов иштирокида Ҳукуматлараро комиссиянинг 10-йиғилиши ўтказилди. Унда ҳамкорликнинг стратегик хусусияти тасдиқланиб, Трансафғон темир йўли бўйича дала ишларини бошлаш ҳамда Комиссия фаолиятини янги форматда мунтазам йўлга қўйиш юзасидан келишувларга эришилди.
https://sputniknews.uz/20260202/uzbekistan-pakistan-tiv-uchrashuv-55422563.html
покистон
ўзбекистон
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0c/1c/31102602_89:110:958:761_1920x0_80_0_0_83f7465ef5edb4f2f2fe85cdf8415d59.jpg
исломобод, ўзбекистон, покистон, лазиз кудратов, national logistics cell, engro, herbion, карачи, кашгар, ош, андижон, трансафғон темир йўли, тўқимачилик, фармацевтика, логистика
Ўзбекистон–Покистон иқтисодий ҳамкорлиги: Кудратов Исломободда қандай келишувларга эришди
09:25 04.02.2026 (янгиланди: 10:06 04.02.2026)
Музокаралар якунларида логистика йўлаги, тўқимачилик ва фармацевтикада қўшма лойиҳаларга келишилди, шунингдек, Трансафғон темир йўли лойиҳасини ривожлантириш бўйича ҳам келишувга эришилди.
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik.
Исломобод шаҳрида Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Покистоннинг етакчи компаниялари билан музокаралар ўтказди, деб хабар қилди
вазирлик матбуот хизмати.
Музокаралар якунларига кўра, қатор йирик қўшма лойиҳалар ва шартномалар портфели шакллантирилди.
2026 йил 30 январдан 2 февралгача бўлиб ўтган учрашувлар доирасида "National Logistics Cell", "Habib Rafiq", "HRL Group", "National Fruit", "Engro", "National Radio & Telecommunication Corporation", "Fatima Group", "Herbion", шунингдек, "Diamond Group", "Diners", "Hub Leather", "Siddiq Leather" ва "Royal Leather" компаниялари билан музокаралар олиб борилди.
Томонлар “Карачи – Қашғар – Ўш – Андижон” муқобил йўналишини ривожлантириш, тўқимачиликда қўшма корхоналар ташкил этиш, геология, фармацевтика ва озиқ-овқат хавфсизлиги соҳаларида лойиҳаларни амалга ошириш бўйича келишувларга эришди.
2 февраль куни Лазиз Кудратов иштирокида Ҳукуматлараро комиссиянинг 10-йиғилиши ўтказилди. Унда ҳамкорликнинг стратегик хусусияти тасдиқланиб, Трансафғон темир йўли бўйича дала ишларини бошлаш ҳамда Комиссия фаолиятини янги форматда мунтазам йўлга қўйиш юзасидан келишувларга эришилди.