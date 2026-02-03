Ўзбекистон
Қуёш панеллари: қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп субсидия олмоқда - инфографика
Қуёш панеллари: қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп субсидия олмоқда - инфографика
2025 йилда ортиқча қуёш электр энергиясини давлатга сотган аҳолига 209 млрд сўмдан ортиқ субсидия тўланди.
Солиқ қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда ортиқча ишлаб чиқарилган қуёш электр энергиясини давлатга сотган ўзбекистонликларга 209 миллиард сўмдан ортиқ субсидия тўланган.Энг кўп субсидия тўлови Хоразм вилояти (55,4 млрд. сўм), Қорақалпоғистон (29,1 млрд сўм) ва Бухоро вилояти (25,7 млрд сўм) ҳиссасига тўғри келди.Маълумот учун, аҳоли томонидан қуёш панеллари орқали ишлаб чиқарилган электр энергиясининг ҳар бир киловатт-соати учун 1000 сўмдан субсидия берилади.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Қуёш панеллари: қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп субсидия олмоқда - инфографика

19:31 03.02.2026
Қуёш панеллари орқали ишлаб чиқарилган ортиқча электрни давлатга сотган аҳоли 2025 йилда 209 миллиард сўмдан ортиқ субсидия олди.
Солиқ қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда ортиқча ишлаб чиқарилган қуёш электр энергиясини давлатга сотган ўзбекистонликларга 209 миллиард сўмдан ортиқ субсидия тўланган.
Энг кўп субсидия тўлови Хоразм вилояти (55,4 млрд. сўм), Қорақалпоғистон (29,1 млрд сўм) ва Бухоро вилояти (25,7 млрд сўм) ҳиссасига тўғри келди.
Маълумот учун, аҳоли томонидан қуёш панеллари орқали ишлаб чиқарилган электр энергиясининг ҳар бир киловатт-соати учун 1000 сўмдан субсидия берилади.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
