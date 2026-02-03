https://sputniknews.uz/20260203/quyosh-panellar-aholi-subsidiya-55448150.html
Қуёш панеллари: қайси ҳудуд аҳолиси энг кўп субсидия олмоқда - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилда ортиқча қуёш электр энергиясини давлатга сотган аҳолига 209 млрд сўмдан ортиқ субсидия тўланди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/03/55442660_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_97a4f7fd3f8aecac2b4d0f5b6fdcb1c5.png
Солиқ қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда ортиқча ишлаб чиқарилган қуёш электр энергиясини давлатга сотган ўзбекистонликларга 209 миллиард сўмдан ортиқ субсидия тўланган.Энг кўп субсидия тўлови Хоразм вилояти (55,4 млрд. сўм), Қорақалпоғистон (29,1 млрд сўм) ва Бухоро вилояти (25,7 млрд сўм) ҳиссасига тўғри келди.Маълумот учун, аҳоли томонидан қуёш панеллари орқали ишлаб чиқарилган электр энергиясининг ҳар бир киловатт-соати учун 1000 сўмдан субсидия берилади.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Солиқ қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда ортиқча ишлаб чиқарилган қуёш электр энергиясини давлатга сотган ўзбекистонликларга 209 миллиард сўмдан ортиқ субсидия тўланган.
Энг кўп субсидия тўлови Хоразм вилояти (55,4 млрд. сўм), Қорақалпоғистон (29,1 млрд сўм) ва Бухоро вилояти (25,7 млрд сўм) ҳиссасига тўғри келди.
Маълумот учун, аҳоли томонидан қуёш панеллари орқали ишлаб чиқарилган электр энергиясининг ҳар бир киловатт-соати учун 1000 сўмдан субсидия берилади.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.