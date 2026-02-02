https://sputniknews.uz/20260202/uzbekistan-yaim-norasmiy-yashirin-iqtisodiyot-55421717.html
Ўзбекистон ЯИМдаги норасмий ва яширин иқтисодиёт - инфографика
Ўзбекистон ЯИМдаги норасмий ва яширин иқтисодиёт - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилда Ўзбекистонда норасмий иқтисодиёт 498 трлн сўмга баҳоланди ва ЯИМнинг 26,9 фоизини ташкил этди. Унинг катта қисми уй хўжаликлари фаолиятига тўғри келади, энг юқори улуш қишлоқ хўжалигида қайд этилган.
2026-02-02T09:55+0500
2026-02-02T09:55+0500
2026-02-02T10:03+0500
миллий статистика қўмитаси
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/02/55420865_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_eda063afb7ec2b4601d6e74aef672546.png
2025 йил январь-декабрь ойларида Ўзбекистонда уй хўжаликлари, жисмоний шахслар фаолияти ва яширин операцияларни қамраб олган норасмий иқтисодиёт ҳажми 498 045,2 миллиард сўм деб баҳоланган. Бу кўрсаткич республика ялпи ички маҳсулотининг 26,9 фоизига тенг.Бир йил олдин ушбу улуш 34,8 фоизни ташкил этгани қайд этилади.Кузатилмайдиган иқтисодиёт таркибида 29,5 фоиз (147 005 млрд сўм) яширин иқтисодиёт ҳиссасига, 70,5 фоиз (351 040 млрд сўм) эса уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар томонидан расмий рўйхатдан ўтмасдан амалга ошириладиган фаолиятга тўғри келади.Соҳалар кесимида энг катта улуш қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигига — 62,6 фоиз. Шунингдек, қурилишда 23,5 фоиз, хизматлар соҳасида 26,9 фоиз ва саноатда 9,4 фоиз улуш қайд этилган.Кузатилмайдиган иқтисодиёт тушунчаси расмий статистикада тўлиқ акс этмайдиган барча турдаги иқтисодий фаолиятни қамраб олади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/02/55420865_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f1d1c968994f80dd1c2ece35d9e3ee90.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, норасмий иқтисодиёт, яим, қишлоқ хўжалиги, уй хўжаликлари, яширин иқтисодиёт, қурилиш, хизматлар, саноат, статистика
ўзбекистон, норасмий иқтисодиёт, яим, қишлоқ хўжалиги, уй хўжаликлари, яширин иқтисодиёт, қурилиш, хизматлар, саноат, статистика
Ўзбекистон ЯИМдаги норасмий ва яширин иқтисодиёт - инфографика
09:55 02.02.2026 (янгиланди: 10:03 02.02.2026)
Маълумотларга кўра, норасмий секторнинг 29,5 фоизи яширин операцияларга, 70,5 фоизи эса расмий рўйхатдан ўтмаган уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар фаолиятига тўғри келади.
2025 йил январь-декабрь ойларида Ўзбекистонда уй хўжаликлари, жисмоний шахслар фаолияти ва яширин операцияларни қамраб олган норасмий иқтисодиёт ҳажми 498 045,2 миллиард сўм деб баҳоланган. Бу кўрсаткич республика ялпи ички маҳсулотининг 26,9 фоизига тенг.
Бир йил олдин ушбу улуш 34,8 фоизни ташкил этгани қайд этилади.
Кузатилмайдиган иқтисодиёт таркибида 29,5 фоиз (147 005 млрд сўм) яширин иқтисодиёт ҳиссасига, 70,5 фоиз (351 040 млрд сўм) эса уй хўжаликлари ва жисмоний шахслар томонидан расмий рўйхатдан ўтмасдан амалга ошириладиган фаолиятга тўғри келади.
Соҳалар кесимида энг катта улуш қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалигига — 62,6 фоиз. Шунингдек, қурилишда 23,5 фоиз, хизматлар соҳасида 26,9 фоиз ва саноатда 9,4 фоиз улуш қайд этилган.
Кузатилмайдиган иқтисодиёт тушунчаси расмий статистикада тўлиқ акс этмайдиган барча турдаги иқтисодий фаолиятни қамраб олади.