https://sputniknews.uz/20260201/uzbekistan-hududlar-xorij-investitsiyalar-55418569.html
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларига энг кўп хорижий инвестициялар киритилмоқда
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларига энг кўп хорижий инвестициялар киритилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда асосий капиталга киритилган 591,1 трлн сўм инвестициянинг 71,4 фоизи хорижий инвестиция ва кредитлар ҳиссасига тўғри келди. Энг юқори улуш Наманган вилоятида қайд этилди.
2026-02-01T20:21+0500
2026-02-01T20:21+0500
2026-02-01T20:21+0500
инфографика
ўзбекистон
иқтисод
кредит
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1f/55397235_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3922dd9f7f10b5b859ed010f4963f2f1.png
Ўзбекистонда асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг умумий ҳажми 591,1 триллион сўмни ташкил этди.Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, ушбу маблағларнинг 71,4 фоизи хорижий инвестиция ва кредитлар ҳиссасига тўғри келади.Ҳудудлар кесимида хорижий молиялаштириш улуши энг юқори Наманган вилоятида қайд этилди — жами инвестицияларнинг 82,3 фоизи. Кейинги ўринларда Навоий вилояти (82,0 фоиз) ва Андижон вилояти (77,7 фоиз) жой олган. Хорижий инвестиция ва кредитлар улуши энг паст кўрсаткич Тошкент шаҳрида кузатилиб, 61,0 фоизни ташкил этган.Мутлақ кўрсаткичларда эса энг кўп хорижий молиялаштириш Тошкент шаҳрига (64,5 трлн сўм), Тошкент вилоятига (53,2 трлн сўм) ва Наманган вилоятига (50,3 трлн сўм) йўналтирилган. Энг кам хорижий инвестиция Сирдарё вилоятига тўғри келиб, 13,0 трлн сўмни ташкил этган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1f/55397235_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1746f643be823b37735322694f478009.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси, инвестиция, хорижий инвестиция, наманган вилояти, навоий вилояти, андижон вилояти, тошкент шаҳри, сирдарё вилояти
ўзбекистон, миллий статистика қўмитаси, инвестиция, хорижий инвестиция, наманган вилояти, навоий вилояти, андижон вилояти, тошкент шаҳри, сирдарё вилояти
Ўзбекистоннинг қайси ҳудудларига энг кўп хорижий инвестициялар киритилмоқда
Ўзбекистонда асосий капиталга киритилган 591,1 трлн сўм инвестициянинг 71,4 фоизи хорижий инвестиция ва кредитлар ҳиссасига тўғри келди
Ўзбекистонда асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг умумий ҳажми 591,1 триллион сўмни ташкил этди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, ушбу маблағларнинг 71,4 фоизи хорижий инвестиция ва кредитлар ҳиссасига тўғри келади.
Ҳудудлар кесимида хорижий молиялаштириш улуши энг юқори Наманган вилоятида қайд этилди — жами инвестицияларнинг 82,3 фоизи. Кейинги ўринларда Навоий вилояти (82,0 фоиз) ва Андижон вилояти (77,7 фоиз) жой олган. Хорижий инвестиция ва кредитлар улуши энг паст кўрсаткич Тошкент шаҳрида кузатилиб, 61,0 фоизни ташкил этган.
Мутлақ кўрсаткичларда эса энг кўп хорижий молиялаштириш Тошкент шаҳрига (64,5 трлн сўм), Тошкент вилоятига (53,2 трлн сўм) ва Наманган вилоятига (50,3 трлн сўм) йўналтирилган. Энг кам хорижий инвестиция Сирдарё вилоятига тўғри келиб, 13,0 трлн сўмни ташкил этган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.