Захарова АҚШнинг Кубага қарши душманона ҳаракатларини қоралади
Москва ва Гавана ўртасидаги ҳамкорлик учинчи давлатларга қарши қаратилмаган ва ривожланишда давом этади. 31.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКЕНТ, 31 янв - Sputnik. Россия АҚШнинг Кубага қарши душманона ҳаракатларини қоралайди, деди Ташқи ишлар вазирлиги вакили Мария Захарова.Пайшанба куни Оқ уй Президенти Доналд Трамп Кубага нефть етказиб берувчи мамлакатларга тарифларни жорий этиш тўғрисидаги фармонни имзолади ва Гаванадан келиб чиқаётган миллий хавфсизликка таҳдидни айтиб, фавқулодда ҳолат эълон қилди. Бир кун олдин Давлат котиби Марко Рубио АҚШ оролда ҳукумат ўзгаришидан манфаатдор бўлишини айтган эди.Захарова Вашингтоннинг ҳаракатларини Кубага босим ўтказиш стратегиясининг қайталаниши ва уни иқтисодий жиҳатдан бўғишга уриниш деб атади. Унинг сўзларига кўра, Москва ва Гавана ўртасидаги ҳамкорлик учинчи давлатларга қарши қаратилмаган ва ривожланишда давом этади. Дипломат янги Кубага қарши ҳужжатда АҚШ Россияни "душман" ва "ёвуз" давлат деб таснифлаганини таъкидлади."Ёрлиқлаш Россия-Америка мулоқотини барқарорлаштиришга ёки Вашингтоннинг дунёнинг турли минтақаларидаги инқирозларни ҳал қилиш бўйича муҳим воситачилик саъй-ҳаракатларининг самарадорлигини оширишга ҳисса қўшмайди", деб таъкидлади у.Захарова Кубадаги қийин ижтимоий-иқтисодий вазият асосан АҚШнинг қарийб 70 йил давом этган иқтисодий блокадаси билан боғлиқлигини қўшимча қилди.
14:39 31.01.2026 (янгиланди: 14:43 31.01.2026)
