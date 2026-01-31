Ўзбекистон кўчмас мулк бозори салоҳияти - таҳлил
16:32 31.01.2026 (янгиланди: 16:37 31.01.2026)
© Sputnik / Бахром ХатамовСтроительство многоэтажки
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонда уй-жой фондининг тузилиши ўзгармоқда. Илгари якка тартибдаги уй-жойлар устунлик қилган бўлса, бугунги кунда асосий ўсиш кўп квартирали уйлардан келмоқда.
Ўзбекистон иқтисодиёти сўнгги йилларда барқарор ўсишни намойиш этди - ЯИМ йилига 7% га ўсди ва 2030 йилга келиб қарийб 50% га ўсиб, 200 миллиард долларга етиши прогноз қилинмоқда.
Бу тараққиётга бир қанча омиллар туртки бўлмоқда: кенг кўламли иқтисодий ислоҳотлар, экспортнинг кўпайиши, хорижий инвестициялар оқими ва кенгайиб бораётган ички бозор. Бу қулай комбинация Ўзбекистонни Марказий Осиё ва Кавказ минтақасидаги энг истиқболли бозорга айлантиради.
Бу ҳақда "Яков и Партнеры" мутахассислари томонидан нашр этилган "Ўзбекистоннинг кўчмас мулк бозори қурувчилар учун янги ўсиш нуқтаси сифатида" номли тадқиқотида айтилган.
Инвестицияларга келсак, 2024 йилда Ўзбекистон иқтисодиёти тарихий равишда 28 миллиард долларлик оқим олди. 2020 йилдан бери бу кўрсаткичлар 18% га ошди.
© telegram sputnikuzbekistan / Медиабанкка ўтишРынок недвижимости Узбекистана становится новой точкой роста для девелоперов
Рынок недвижимости Узбекистана становится новой точкой роста для девелоперов
© telegram sputnikuzbekistan/
Демография асосий омил ҳисобланади
Ўзбекистон аҳолиси динамик равишда ўсиб бормоқда ва ёшариб бормоқда: 2030 йилга келиб мамлакатда 40 миллиондан ортиқ киши бўлади. Шу билан бирга, меҳнатга лаёқатли ёшдаги гуруҳ - уй-жой, ипотека ва шаҳар инфратузилмасига талабни оширувчи гуруҳ кўпайиб бормоқда.
Ўзбекистонда уй-жой фондининг тузилиши ўзгармоқда. Илгари якка тартибдаги уй-жойлар устунлик қилган бўлса, бугунги кунда асосий ўсиш кўп квартирали уйлар ҳисобидан амалга оширилмоқда. 2020 йилдан 2024 йилгача кўп қаватли уйлар қурилиши ҳажми йилига ўртача 14% га ошди ва 2030 йилга келиб, прогнозларга кўра, йиллик қурилиш майдони 13,8 миллион квадрат метрга етади.
Бу тенденция нафақат урбанизация, балки мавжуд уй-жой фондининг сифати билан ҳам боғлиқ. Уй-жойларнинг 60% дан ортиғи якка тартибдаги қурилиш ёки таъмирлашга муҳтож совет даврида қурилган кўп квартирали уйлардир. Натижада, бозор нафақат квадрат метрларни, балки инфратузилмага эга замонавий, интеграциялашган лойиҳаларни ҳам талаб қилмоқда.
Янги иштирокчилар учун кўчмас мулк бозори салоҳияти
Пойтахт вилояти ва Самарқанд, Наманган, Андижон ва Нукус каби йирик шаҳарлар асосий ўсиш ҳудудлари бўлиб қолади. Ҳозирда қурилиш ҳажмининг тахминан 70% пойтахт минтақасида жойлашган.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, Ўзбекистон кўчмас мулк бозори нисбатан ривожланмаганлигича қолмоқда: сифат стандартлари, маҳсулот мантиғи ва меъморий ечимлар кўпинча ривожланган бозорларда узоқ вақтдан бери одатий бўлиб келганлардан орқада қолмоқда. Бу янги ўйинчилар ва янги ёндашувлар учун имкон яратади. Буни қурилиш соҳасида Туркия, Қозоғистон, Буюк Британия ва бошқа мамлакатлар компанияларининг мавжудлиги тасдиқлайди.
Россиялик қурувчилар Ўзбекистонга нимани таклиф қила олади?
Россиялик қурувчилар Ўзбекистон қурилиш секторига капитал эмас, балки бозорда ҳозирда йўқ бўлган тизимли ривожланиш тажрибасини таклиф қилишлари мумкин. Россиялик қурувчиларнинг кучли томонлари орасида "шаҳар ичидаги шаҳар" лойиҳаларини амалга ошириш тажрибаси, тушкун ҳудудларни таъмирлаш ва визуал жозибадорликни сақлаб қоладиган лойиҳалар мавжуд.
Тошкентда янги уй-жойларнинг тахминан 40% аллақачон "бизнес" ва "премиум" синфларида. Бироқ, россиялик таҳлилчиларнинг фикрига кўра, ушбу лойиҳаларнинг катта қисми халқаро стандартларга кўра "комфорт+" деб таснифланиши эҳтимоли кўпроқ.
Натижада, харидорларнинг кутганлари қониқтирилмаганлигича қолмоқда. Россиялик ишлаб чиқувчилар уй-жойларнинг аниқроқ таснифини, оптималлаштирилган жойлашувни ва харидорларнинг ҳақиқий эҳтиёжларига мослаштирилган уй-жойларни таклиф қилишлари мумкин.
Натижада, харидорларнинг кутганлари қониқтирилмаганлигича қолмоқда. Россиялик ишлаб чиқувчилар уй-жойларнинг аниқроқ таснифини, оптималлаштирилган жойлашувни ва харидорларнинг ҳақиқий эҳтиёжларига мослаштирилган уй-жойларни таклиф қилишлари мумкин.
Шу билан бирга, Россия компаниялари маҳаллий компаниялар билан ишлашнинг афзалликларини кўришади. Мустақил бозор мавжудлигидан фарқли ўлароқ, ҳамкорлик молиявий юкни тақсимлаш, маъмурият билан алоқани яхшилаш ва қонунчилик талабларини тушуниш имконини беради.