https://sputniknews.uz/20260130/peskov-tramp-putin-55380592.html
Песков: Трамп Путиндан 1 февралгача Киевга зарба бермасликни илтимос қилди
Песков: Трамп Путиндан 1 февралгача Киевга зарба бермасликни илтимос қилди
Sputnik Ўзбекистон
Песков Трампнинг бу таклифига Россиянинг жавоби қандай бўлгани ҳақидаги саволни очиқ қолдирди. 30.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-30T16:17+0500
2026-01-30T16:17+0500
2026-01-30T16:17+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51795518_0:133:3170:1916_1920x0_80_0_0_98bb94fddc8ee26576423c4f837d6f28.jpg
ТОШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия раҳбари Владимир Путиндан Украинага зарба бермай туришни сўраган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Песков Трампнинг бу таклифига Россиянинг жавоби қандай бўлгани ҳақидаги саволга жавоб бермади.Аввалроқ Трамп Путиндан рекорд даражасидаги совуқ сабабли Россия армияси бир ҳафта Украинанинг Киев ва бошқа шаҳарларига зарба беришни тўхтатиб туришини шахсан илтимос қилганини маълум қилди. АҚШ раҳбарининг таъкидлашича, Путин бунга рози бўлган.
https://sputniknews.uz/20260130/tramp-ukraina-putin-55369549.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/07/51795518_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_db6ebd30772f7dbeca0907742245f840.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, украина
дунёда, дунё янгиликлари, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, украина
Песков: Трамп Путиндан 1 февралгача Киевга зарба бермасликни илтимос қилди
Песков Трампнинг бу таклифига Россиянинг жавоби қандай бўлгани ҳақидаги саволни очиқ қолдирди.
ТОШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия раҳбари Владимир Путиндан Украинага зарба бермай туришни сўраган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.
“Президент Трамп президент Путиндан музокаралар учун қулай шарт-шароитларни яратиш даврида бир ҳафта давомида, 1 февралгача Киевга зарба беришдан воз кечиб туришни илтимос қилди”, - деди Кремль вакили.
Песков Трампнинг бу таклифига Россиянинг жавоби қандай бўлгани ҳақидаги саволга жавоб бермади.
Аввалроқ Трамп Путиндан рекорд даражасидаги совуқ сабабли Россия армияси бир ҳафта Украинанинг Киев ва бошқа шаҳарларига зарба беришни тўхтатиб туришини шахсан илтимос қилганини маълум қилди.
АҚШ раҳбарининг таъкидлашича, Путин бунга рози бўлган.