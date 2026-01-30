Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Песков: Трамп Путиндан 1 февралгача Киевга зарба бермасликни илтимос қилди
Песков: Трамп Путиндан 1 февралгача Киевга зарба бермасликни илтимос қилди
Sputnik Ўзбекистон
Песков Трампнинг бу таклифига Россиянинг жавоби қандай бўлгани ҳақидаги саволни очиқ қолдирди.
ТОШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия раҳбари Владимир Путиндан Украинага зарба бермай туришни сўраган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.Песков Трампнинг бу таклифига Россиянинг жавоби қандай бўлгани ҳақидаги саволга жавоб бермади.Аввалроқ Трамп Путиндан рекорд даражасидаги совуқ сабабли Россия армияси бир ҳафта Украинанинг Киев ва бошқа шаҳарларига зарба беришни тўхтатиб туришини шахсан илтимос қилганини маълум қилди. АҚШ раҳбарининг таъкидлашича, Путин бунга рози бўлган.
украина
Песков Трампнинг бу таклифига Россиянинг жавоби қандай бўлгани ҳақидаги саволни очиқ қолдирди.
ТОШКЕНТ, 30 янв – Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Россия раҳбари Владимир Путиндан Украинага зарба бермай туришни сўраган. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков маълум қилди.

“Президент Трамп президент Путиндан музокаралар учун қулай шарт-шароитларни яратиш даврида бир ҳафта давомида, 1 февралгача Киевга зарба беришдан воз кечиб туришни илтимос қилди”, - деди Кремль вакили.

Песков Трампнинг бу таклифига Россиянинг жавоби қандай бўлгани ҳақидаги саволга жавоб бермади.
Аввалроқ Трамп Путиндан рекорд даражасидаги совуқ сабабли Россия армияси бир ҳафта Украинанинг Киев ва бошқа шаҳарларига зарба беришни тўхтатиб туришини шахсан илтимос қилганини маълум қилди. АҚШ раҳбарининг таъкидлашича, Путин бунга рози бўлган.
