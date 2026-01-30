https://sputniknews.uz/20260130/ozbekiston-pul-otkazmalar-55382578.html
Ўзбекистонга хориждан пул ўтказмалари қарийб 19 млрд долларга етди
2025 йил якунларига кўра, Ўзбекистонга пул ўтказмалари ҳажми 18,9 млрд долларни ташкил этди. Бу кўрсаткич Марказий банкнинг дастлабки прогнозларидан сезиларли даражада юқори. МБга кўра, бунга асосий ҳамкор давлатлар валюталарининг мустаҳкамланиши, жумладан, рублнинг кўтарилиши таъсир кўрсатган.
2025 йилда хориждан Ўзбекистонга пул ўтказмалари ҳажми 18,9 млрд долларни ташкил этди.Марказий банк маълумотларига кўра, бу 2024 йилдаги кўрсаткичдан (14,8 млрд доллар) 27,2 фоизга кўп.Банк ўтказмалар ҳажмининг ошиши асосан ташқи омиллар билан боғлиқлигини таъкидлади. Хусусан, асосий ҳамкор давлатлар валюталарининг мустаҳкамланиши, жумладан, Россия рубли курсининг кўтарилиши, меҳнат мигрантлари оқимининг бошқа давлатларга кўпайиши бунга замин яратди.
Пул ўтказмалари ҳажми ошишига рублнинг кўтарилиши таъсир кўрсатган.
2025 йилда хориждан Ўзбекистонга пул ўтказмалари ҳажми 18,9 млрд долларни ташкил этди.
Марказий банк маълумотларига кўра, бу 2024 йилдаги кўрсаткичдан (14,8 млрд доллар) 27,2 фоизга кўп.
Банк ўтказмалар ҳажмининг ошиши асосан ташқи омиллар билан боғлиқлигини таъкидлади. Хусусан, асосий ҳамкор давлатлар валюталарининг мустаҳкамланиши, жумладан, Россия рубли курсининг кўтарилиши, меҳнат мигрантлари оқимининг бошқа давлатларга кўпайиши бунга замин яратди.