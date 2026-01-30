Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260130/ozbekiston-pul-otkazmalar-55382578.html
Ўзбекистонга хориждан пул ўтказмалари қарийб 19 млрд долларга етди
Ўзбекистонга хориждан пул ўтказмалари қарийб 19 млрд долларга етди
Sputnik Ўзбекистон
2025 йил якунларига кўра, Ўзбекистонга пул ўтказмалари ҳажми 18,9 млрд долларни ташкил этди. Бу кўрсаткич Марказий банкнинг дастлабки прогнозларидан сезиларли даражада юқори. МБга кўра, бунга асосий ҳамкор давлатлар валюталарининг мустаҳкамланиши, жумладан, рублнинг кўтарилиши таъсир кўрсатган.
2026-01-30T19:25+0500
2026-01-30T19:25+0500
инфографика
пул жўнатмалари
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1e/55381652_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70619a01031cf298ad6504df02eb1b9a.png
2025 йилда хориждан Ўзбекистонга пул ўтказмалари ҳажми 18,9 млрд долларни ташкил этди.Марказий банк маълумотларига кўра, бу 2024 йилдаги кўрсаткичдан (14,8 млрд доллар) 27,2 фоизга кўп.Банк ўтказмалар ҳажмининг ошиши асосан ташқи омиллар билан боғлиқлигини таъкидлади. Хусусан, асосий ҳамкор давлатлар валюталарининг мустаҳкамланиши, жумладан, Россия рубли курсининг кўтарилиши, меҳнат мигрантлари оқимининг бошқа давлатларга кўпайиши бунга замин яратди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1e/55381652_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_65091d8c64c3427674f5cb4ec8f10427.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон пул ўтказмалар маълумот 2025 йил
ўзбекистон пул ўтказмалар маълумот 2025 йил

Ўзбекистонга хориждан пул ўтказмалари қарийб 19 млрд долларга етди

19:25 30.01.2026
Oбуна бўлиш
Пул ўтказмалари ҳажми ошишига рублнинг кўтарилиши таъсир кўрсатган.
2025 йилда хориждан Ўзбекистонга пул ўтказмалари ҳажми 18,9 млрд долларни ташкил этди.
Марказий банк маълумотларига кўра, бу 2024 йилдаги кўрсаткичдан (14,8 млрд доллар) 27,2 фоизга кўп.
Банк ўтказмалар ҳажмининг ошиши асосан ташқи омиллар билан боғлиқлигини таъкидлади. Хусусан, асосий ҳамкор давлатлар валюталарининг мустаҳкамланиши, жумладан, Россия рубли курсининг кўтарилиши, меҳнат мигрантлари оқимининг бошқа давлатларга кўпайиши бунга замин яратди.
Ўзбекистонга пул ўтказмалари ҳажми - Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонга пул ўтказмалари ҳажми - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0