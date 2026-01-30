Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифинг ўтказди - видео

https://sputniknews.uz/20260130/mariya-zaxarova-brifing-55366999.html
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифинг ўтказди
Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова ОАВ вакиллари учун ҳафталик брифинг ўтказмоқда.Кун тартибида ташқи сиёсатнинг жорий масалалари.
Россия ТИВ расмий вакили ОАВ вакиллари саволларига жавоб бермоқда.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова ОАВ вакиллари учун ҳафталик брифинг ўтказмоқда.
Кун тартибида ташқи сиёсатнинг жорий масалалари.