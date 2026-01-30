Ўзбекистон
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифинг ўтказди - видео
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифинг ўтказди - видео
Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова ОАВ вакиллари учун ҳафталик брифинг ўтказмоқда.Кун тартибида ташқи сиёсатнинг жорий масалалари.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова ОАВ вакиллари учун ҳафталик брифинг ўтказмоқда.Кун тартибида ташқи сиёсатнинг жорий масалалари.
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова брифинг ўтказди - видео

15:09 30.01.2026 (янгиланди: 18:12 30.01.2026)
Россия ТИВ расмий вакили ОАВ вакиллари саволларига жавоб бермоқда.
Россия Ташқи ишлар вазирлиги расмий вакили Мария Захарова ОАВ вакиллари учун ҳафталик брифинг ўтказмоқда.
Кун тартибида ташқи сиёсатнинг жорий масалалари.
