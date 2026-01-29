https://sputniknews.uz/20260129/uzbekistan-aholi-son-55353859.html
Ўзбекистон аҳолиси сони: қайси вилоятда энг кўп ва қайсисида энг кам
2026 йил бошида Ўзбекистон аҳолиси 38,2 млн нафарга етди. Энг кўп аҳоли Самарқанд ва Фарғонада, энг кам Навоий ва Сирдарёда.
инфографика
умумий аҳоли сони
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1d/55345236_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_825feca14734e2442add94fb624595b7.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 236 704 кишини ташкил этди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 693,5 минг кишига ёки 1,8 фоизга ошган.Ҳудудлар кесимида доимий аҳоли сони энг кўп бўлган вилоятлар:Энг кам доимий аҳоли сонига эга ҳудудлар:Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон аҳолиси, миллий статистика қўмитаси, самарқанд вилояти, фарғона вилояти, навоий вилояти, сирдарё вилояти, доимий аҳоли
Ўзбекистон аҳолиси сони: қайси вилоятда энг кўп ва қайсисида энг кам
Бир йилда аҳоли сони 693,5 минг кишига ошган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистоннинг доимий аҳолиси сони 38 236 704 кишини ташкил этди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 693,5 минг кишига ёки 1,8 фоизга ошган.
Ҳудудлар кесимида доимий аҳоли сони энг кўп бўлган вилоятлар:
Самарқанд вилояти — 4,3 млн киши;
Фарғона вилояти — 4,2 млн киши.
Энг кам доимий аҳоли сонига эга ҳудудлар:
Навоий вилояти — 1,1 млн киши;
Сирдарё вилояти — 946,3 минг киши.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.