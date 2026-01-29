https://sputniknews.uz/20260129/russia-oliy-talim-mehnat-bozor-moslashtirilish-55347512.html
Бакалавр ва магистр бекор қилинади — Россия олий таълими меҳнат бозорига мослаштирилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Россия ОТМлари бакалавр ва магистр тизимидан воз кечиб, янги таълим моделига ўтади. 4–6 йиллик таянч ва 1–3 йиллик ихтисослаштирилган таълим жорий этилади.
2026-01-29T12:39+0500
2026-01-29T12:39+0500
2026-01-29T12:39+0500
дунё янгиликлари
отм
ислоҳотлар
олий таълим муассасалари
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45619923_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8b5505206a1256a341698905dd80b6cb.jpg
ТОШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. 1 сентябрдан Россия олий ўқув юртлари бакалавриат ва магистратура ўрнини босадиган янги олий таълим моделига ўтади. Бу ҳақда Давлат думасининг фан ва олий таълим қўмитаси раиси ўринбосари Ксения Горячева РИА Новостига маълум қилди.Янги тизимга кўра, таянч дастур битирувчилари кейинги босқичда ўқишга бюджет ўринлари учун танловда иштирок этиши мумкин бўлади, аспирантура эса алоҳида таълим босқичига айланади.Мазкур ўзгаришлар Болонья тизимини алмаштириш бўйича 2022 йилдан бошланган муҳокамалар натижаси бўлиб, аввал олтита университетда тажриба сифатида синовдан ўтказилган. Энди ушбу тажриба кенг жорий этилмоқда.Горячеванинг таъкидлашича, меҳнат бозори тез ўзгармоқда, ОТМ дастурлари эса ҳар доим ҳам бу талабларга улгурмаяпти. Шу сабаб битирувчиларнинг кўникмалари иш берувчилар эҳтиёжига тўлиқ мос келмаслиги мумкин.Шунингдек, қўшимча касб-ҳунар таълими янги тизимнинг муҳим қисмига айланади, бироқ у университет таълимининг ўрнини босмайди. Ислоҳотдан мақсад эса таълимни амалда ишлайдиган тизимга айлантиришдир.
https://sputniknews.uz/20250919/rossiya-talim-52076468.html
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0c/45619923_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e027c50522f9574950b0a5efaa2b8367.jpg
россия олий таълими, бакалавр, магистр, янги таълим модели, ксения горячева, болонья тизими, отм, муҳандислик таълими, бюджет ўринлари, аспирантура
Бакалавр ва магистр бекор қилинади — Россия олий таълими меҳнат бозорига мослаштирилмоқда
Янги тизимда 4–6 йиллик таянч ва 1–3 йиллик ихтисослаштирилган босқич жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
1 сентябрдан Россия олий ўқув юртлари бакалавриат ва магистратура ўрнини босадиган янги олий таълим моделига ўтади. Бу ҳақда Давлат думасининг фан ва олий таълим қўмитаси раиси ўринбосари Ксения Горячева РИА Новостига маълум қилди
.
"Бакалавр — магистр" формуласи ўрнига: мутахассисликка қараб тўрт йилдан олти йилгача бўлган таянч олий таълим ва бир йилдан уч йилгача бўлган ихтисослаштирилган олий таълим, яъни янгиланган магистратура шакли жорий этилади", — деди у.
Янги тизимга кўра, таянч дастур битирувчилари кейинги босқичда ўқишга бюджет ўринлари учун танловда иштирок этиши мумкин бўлади, аспирантура эса алоҳида таълим босқичига айланади.
Мазкур ўзгаришлар Болонья тизимини алмаштириш бўйича 2022 йилдан бошланган муҳокамалар натижаси бўлиб, аввал олтита университетда тажриба сифатида синовдан ўтказилган. Энди ушбу тажриба кенг жорий этилмоқда.
Горячеванинг таъкидлашича, меҳнат бозори тез ўзгармоқда, ОТМ дастурлари эса ҳар доим ҳам бу талабларга улгурмаяпти. Шу сабаб битирувчиларнинг кўникмалари иш берувчилар эҳтиёжига тўлиқ мос келмаслиги мумкин.
Янги модель университетларга фундаменталликни сақлаган ҳолда ўқув дастурларини реал талабларга мослаштириш имконини беради. Айни пайтда ўқиётган талабалар эса ўз йўналишлари бўйича ўқишни давом эттирадилар.
Шунингдек, қўшимча касб-ҳунар таълими янги тизимнинг муҳим қисмига айланади, бироқ у университет таълимининг ўрнини босмайди. Ислоҳотдан мақсад эса таълимни амалда ишлайдиган тизимга айлантиришдир.