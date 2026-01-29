https://sputniknews.uz/20260129/autodonorlik-tartib-belgilanish-55345929.html
Аутодонорлик тартиби белгиланди: у қандай ҳолларда амалга оширилади
Аутодонорлик тартиби белгиланди: у қандай ҳолларда амалга оширилади
Sputnik Ўзбекистон
Аутодонорлик тартиби жорий этилди. Энди операция олдидан ўз қонингизни топшириш мумкин. Қайси ҳолларда рухсат берилмайди — батафсил.
2026-01-29T11:53+0500
2026-01-29T11:53+0500
2026-01-29T11:53+0500
ўзбекистон
жамият
соғлиқ
тиббиёт муассаси
янги қонун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/401/10/4011075_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_d9d76362012876d7fe6116cf0eb696f0.jpg
ТОШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Эндиликда фуқаро ёки унинг қонуний вакили бегона қон қуйишни рад этса, у жарроҳлик амалиёти пайтида ўзига ишлатиш учун қонни олдиндан топшириши мумкин. Бу тартибни назарда тутувчи низом давлат рўйхатидан ўтказилди.Ушбу амалиёт, яъни аутодонорлик, донор ёки унинг қонуний вакилининг ёзма розилиги асосида операция ўтказиладиган тиббиёт муассасасида бепул амалга оширилади.Бу тартиб, шунингдек, қуйидаги ҳолларда ҳам қўлланади:Қон топшириш қуйидаги вақтларда амалга оширилиши мумкин:Аутодонорликдан олдин қон лаборатория текширувидан ўтказилади. Агар донорда ОИВ (ОИТС), В ёки С гепатити, захм касаллиги аниқланса ёки гематокрит кўрсаткичи 25 фоиздан паст бўлса, аутодонорликка йўл қўйилмайди.
https://sputniknews.uz/20260123/qon-bilan-ishlash-55208385.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/401/10/4011075_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_0e08946f89824a81c0d8cc5683a15f69.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аутодонорлик, операция, қон топшириш, бегона қон, қон гуруҳи, адлия вазирлиги, тиббиёт, лаборатория текшируви, оив, гепатит, гематокрит
аутодонорлик, операция, қон топшириш, бегона қон, қон гуруҳи, адлия вазирлиги, тиббиёт, лаборатория текшируви, оив, гепатит, гематокрит
Аутодонорлик тартиби белгиланди: у қандай ҳолларда амалга оширилади
Аутодонорлик бепул тарзда амалга оширилади. Қонни операциядан 30 кун олдин, тайёргарлик пайтида ёки амалиёт давомида топшириш мумкин, бироқ тиббий кўрсаткичлар мажбурий текширилади.
ТОШКЕНТ, 29 янв — Sputnik.
Эндиликда фуқаро ёки унинг қонуний вакили бегона қон қуйишни рад этса, у жарроҳлик амалиёти пайтида ўзига ишлатиш учун қонни олдиндан топшириши мумкин. Бу тартибни назарда тутувчи низом давлат рўйхатидан ўтказилди
.
Ушбу амалиёт, яъни аутодонорлик, донор ёки унинг қонуний вакилининг ёзма розилиги асосида операция ўтказиладиган тиббиёт муассасасида бепул амалга оширилади.
Бу тартиб, шунингдек, қуйидаги ҳолларда ҳам қўлланади:
бегона қон қуйиш имкони бўлмаса;
донорнинг қон гуруҳи кам учрайдиган бўлса.
Қон топшириш қуйидаги вақтларда амалга оширилиши мумкин:
жарроҳлик амалиётидан кўпи билан 30 кун олдин;
жарроҳлик амалиётига тайёргарлик жараёнида (1–2 соат олдин);
жарроҳлик амалиёти давомида (олдиндан ёзма розилик билан).
Аутодонорликдан олдин қон лаборатория текширувидан ўтказилади. Агар донорда ОИВ (ОИТС), В ёки С гепатити, захм касаллиги аниқланса ёки гематокрит кўрсаткичи 25 фоиздан паст бўлса, аутодонорликка йўл қўйилмайди.