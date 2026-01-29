Ўзбекистон
Аутодонорлик тартиби белгиланди: у қандай ҳолларда амалга оширилади
Аутодонорлик тартиби белгиланди: у қандай ҳолларда амалга оширилади
Аутодонорлик тартиби жорий этилди. Энди операция олдидан ўз қонингизни топшириш мумкин. Қайси ҳолларда рухсат берилмайди — батафсил.
2026-01-29T11:53+0500
2026-01-29T11:53+0500
Аутодонорлик тартиби белгиланди: у қандай ҳолларда амалга оширилади

11:53 29.01.2026
© Sputnik / Grigory Sysoev / Медиабанкка ўтишЦентр переливания крови в Москве
Аутодонорлик бепул тарзда амалга оширилади. Қонни операциядан 30 кун олдин, тайёргарлик пайтида ёки амалиёт давомида топшириш мумкин, бироқ тиббий кўрсаткичлар мажбурий текширилади.
ТОШКЕНТ, 29 янв — Sputnik. Эндиликда фуқаро ёки унинг қонуний вакили бегона қон қуйишни рад этса, у жарроҳлик амалиёти пайтида ўзига ишлатиш учун қонни олдиндан топшириши мумкин. Бу тартибни назарда тутувчи низом давлат рўйхатидан ўтказилди.
Ушбу амалиёт, яъни аутодонорлик, донор ёки унинг қонуний вакилининг ёзма розилиги асосида операция ўтказиладиган тиббиёт муассасасида бепул амалга оширилади.
Бу тартиб, шунингдек, қуйидаги ҳолларда ҳам қўлланади:
бегона қон қуйиш имкони бўлмаса;
донорнинг қон гуруҳи кам учрайдиган бўлса.
Қон топшириш қуйидаги вақтларда амалга оширилиши мумкин:
жарроҳлик амалиётидан кўпи билан 30 кун олдин;
жарроҳлик амалиётига тайёргарлик жараёнида (1–2 соат олдин);
жарроҳлик амалиёти давомида (олдиндан ёзма розилик билан).
Аутодонорликдан олдин қон лаборатория текширувидан ўтказилади. Агар донорда ОИВ (ОИТС), В ёки С гепатити, захм касаллиги аниқланса ёки гематокрит кўрсаткичи 25 фоиздан паст бўлса, аутодонорликка йўл қўйилмайди.
