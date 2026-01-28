Ўзбекистон
Ўзбекистон ЯИМда тармоқлар ҳиссаси — инфографика
Ўзбекистон ЯИМда тармоқлар ҳиссаси — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ЯИМи 1 849 трлн сўмга етди. Унинг асосий қисми хизматлар, саноат ва қишлоқ хўжалигида яратилган қиймат ҳисобига тўғри келади.
Миллий статистика қўмитаси дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти жорий нархларда 1 849,7 триллион сўмни ташкил этди.ЯИМнинг 95,6 фоизи иқтисодиёт тармоқларида яратилган ялпи қўшилган қиймат ҳисобига тўғри келади. Ушбу таркибда хизматлар соҳасининг улуши 48,6 фоиз, саноат — 26,8 фоиз, қурилиш — 7,3 фоиз, қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги — 17,3 фоизни ташкил этган.Маҳсулотларга соф солиқлар ЯИМ таркибининг 4,4 фоизини ташкил этган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
19:31 28.01.2026
Ўзбекистон ЯИМи 1 849 триллион сўмни ташкил этди. Унинг асосий қисми хизматлар, саноат ва қишлоқ хўжалигида яратилган қиймат ҳисобига тўғри келади.
Миллий статистика қўмитаси дастлабки маълумотларига кўра, Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти жорий нархларда 1 849,7 триллион сўмни ташкил этди.
ЯИМнинг 95,6 фоизи иқтисодиёт тармоқларида яратилган ялпи қўшилган қиймат ҳисобига тўғри келади. Ушбу таркибда хизматлар соҳасининг улуши 48,6 фоиз, саноат — 26,8 фоиз, қурилиш — 7,3 фоиз, қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги — 17,3 фоизни ташкил этган.
Маҳсулотларга соф солиқлар ЯИМ таркибининг 4,4 фоизини ташкил этган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
