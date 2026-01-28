https://sputniknews.uz/20260128/uzbekistan-yaim-ozgarish-55327281.html
Ўзбекистон ЯИМ сўнгги 5 йилда қандай ўзгарди — инфографика
Ўзбекистон ЯИМ сўнгги 5 йилда қандай ўзгарди — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилда Ўзбекистон ЯИМи 7,7 фоизга ўсди. Хизматлар ва саноат улуши ошди, қишлоқ хўжалиги улуши камайди.
2026-01-28T14:31+0500
2026-01-28T14:31+0500
2026-01-28T14:31+0500
инфографика
яим
иқтисод
миллий статистика қўмитаси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1c/55320784_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5c938d04772d3b5202f91be10b819c7.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–декабрь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти жорий нархларда 1 849,7 триллион сўмни ташкил этди. Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 7,7 фоизга ўсган.Ушбу даврда ЯИМ таркибида айрим тармоқлар улушида ўзгариш кузатилди. Хизматлар соҳасининг улуши 48,2 фоиздан 48,6 фоизга, саноатники 26,1 фоиздан 26,8 фоизга, қурилишники эса 7,2 фоиздан 7,3 фоизга ошди.Шу билан бирга, қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигининг улуши 18,5 фоиздан 17,3 фоизга камайди.ЯИМнинг сўнгги 5 йилдаги ўзгариши ҳақида — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/1c/55320784_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ca7a29bdab19504ea80a040a8ec32824.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон яим 2025, яим ўсиши 7,7 фоиз, яим таркиби, саноат улуши, хизматлар соҳаси, қишлоқ хўжалиги улуши, ялпи қўшилган қиймат, миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон яим 2025, яим ўсиши 7,7 фоиз, яим таркиби, саноат улуши, хизматлар соҳаси, қишлоқ хўжалиги улуши, ялпи қўшилган қиймат, миллий статистика қўмитаси
Ўзбекистон ЯИМ сўнгги 5 йилда қандай ўзгарди — инфографика
2025 йилда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти 1 849,7 триллион сўмни ташкил этди. 2021 йилда бу кўрсаткич 861,2 триллион сўм бўлган ва сўнгги беш йилда қарийб икки баробарга ошган
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь–декабрь ойларида Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти жорий нархларда 1 849,7 триллион сўмни ташкил этди. Бу кўрсаткич 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 7,7 фоизга ўсган.
Ушбу даврда ЯИМ таркибида айрим тармоқлар улушида ўзгариш кузатилди. Хизматлар соҳасининг улуши 48,2 фоиздан 48,6 фоизга, саноатники 26,1 фоиздан 26,8 фоизга, қурилишники эса 7,2 фоиздан 7,3 фоизга ошди.
Шу билан бирга, қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалигининг улуши 18,5 фоиздан 17,3 фоизга камайди.
ЯИМнинг сўнгги 5 йилдаги ўзгариши ҳақида — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.