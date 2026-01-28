Биринчи февралдан “Ташаббусли бюджет” бошланади — босқичлар саналари эълон қилинди

https://sputniknews.uz/20260128/tashabbus-byudjet-bosqichlar-sana-55324267.html
“Ташаббусли бюджет”нинг 2026 йилги илк, юбилей мавсуми 1 февралдан бошланади. Лойиҳалар 20 февралгача қабул қилинади, овоз бериш 11 мартдан.
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik.
1 февралдан “Ташаббускор халқ учун — янги имкониятлар мавсуми” шиори остида “Ташаббусли бюджет”нинг 2026 йилги илк мавсуми бошланади. Бу ҳақда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги хабар қилди
.
Бу мавсум жараён жорий этилганидан бери ўтказилаётган ўнинчи — юбилей мавсум ҳисобланади.
Жараён қуйидаги босқичларда ўтади:
1-20 февраль — лойиҳаларни киритиш;
21 февраль-7 март — саралаш босқичи;
8-10 март — тарғибот босқичи;
11-20 март — овоз бериш босқичи;
21-31 март — қўшимча ғолибларни эълон қилиш босқичи.
Анъанавий овоз бериш якунларига кўра ғолиб лойиҳалар 21 март — Наврўз куни эълон қилинади.