Дамир Уразаев хотирасига бағишланган ксилография кўргазмаси - фото

Ўзбекистон Бадиий академияси Икуо Хираяма номидаги Халқаро маданият карвонсаройида марҳум рассом, ксилография санъатининг ноёб намояндаларидан бири — Дамир Уразаев (1954–2014) хотирасига бағишланган кўргазма бўлиб ўтмоқда.
Тошкентдаги Хираяма Икуо халқаро караван-сарой маданий марказида машҳур ўзбек графиги Дамир Уразаев хотирасига бағишланган ксилография кўргазмаси бўлиб ўтмоқда. Экспозицияда рассомнинг 56 та асари намойиш этилган.Кўргазмада рассомнинг ёғоч устига ўйиб босма расм тушириш усулида яратилган асарлари намойиш этилмоқда."Замонанинг зайли билан" туркумидан ксилография, 1984 й.Зулфиянинг "Қатра" шеърлар тўпламига ишланган иллюстрациялар туркумидан, ксилография, 1985 й.Дамир Уразаев 1954 йил 6 ноябрда Тошкентда туғилган. У П. П. Беньков номидаги рассомлик билим юртида таҳсил олган, сўнг Харьков бадиий-саноат институтини 1981 йилда тамомлаган.“Замонлар ривояти” туркумидан ксилография, 1984 й.Уразаев ксилография, акварель, туш ва қалам билан чизма санъатида ижод қилган. У узоқ йиллар нашриёт соҳасида ишлаб, "Радуга" ва "Адолат" нашриётларида бош рассом бўлган, шунингдек педагогик фаолият билан ҳам шуғулланган."Тонг хабарчиси" туркумидан ксилография, 1985 й."Тонг хабарчиси" туркумидан ксилография, 1985 й."Ўзбекистоннинг қадимий спорти" туркумидан ксилография, 1979 й.“Тошкент ҳақида қўшиқ” туркумидан ксилография, 1983 й.Рассом 200 тадан ортиқ китобга иллюстрация ишлаган. Улар орасида Зульфиянинг "Томчи" шеърлар тўплами, "Тошкент ҳақида қўшиқ", шунингдек, жаҳон адабиёти намуналари бор. Жумладан, Жек Лондоннинг "Мартин Иден" асарининг ўзбекча нашри учун ҳам иллюстрациялар яратган.“Тошкент ҳақида қўшиқ” туркумидан ксилография, 1983 й.Хусусан, рассомнинг 19 та ксилография асари Тошкент давлат санъат музейида, 56 та асари эса Икуо Хираяма Халқаро маданият карвонсаройи фондидан жой олган. Шунингдек, унинг асарлари Третьяков галереяси, Германия, Польша ва Чехия музей ва галереяларида сақланади. “Замонлар ривояти” туркумидан ксилография, 1984 й."Замонанинг зайли билан" туркумидан ксилография, 1984 й.Кўргазма 2026 йил 1 февралгача ташриф буюрувчилар учун очиқ.
Экспозициядан рассомнинг 56 та асари ўрин олган.
Тошкентдаги Хираяма Икуо халқаро караван-сарой маданий марказида машҳур ўзбек графиги Дамир Уразаев хотирасига бағишланган ксилография кўргазмаси бўлиб ўтмоқда. Экспозицияда рассомнинг 56 та асари намойиш этилган.
Кўргазмада рассомнинг ёғоч устига ўйиб босма расм тушириш усулида яратилган асарлари намойиш этилмоқда.
"Замонанинг зайли билан" туркумидан ксилография, 1984 й.
Зулфиянинг "Қатра" шеърлар тўпламига ишланган иллюстрациялар туркумидан, ксилография, 1985 й.
Дамир Уразаев 1954 йил 6 ноябрда Тошкентда туғилган. У П. П. Беньков номидаги рассомлик билим юртида таҳсил олган, сўнг Харьков бадиий-саноат институтини 1981 йилда тамомлаган.
“Замонлар ривояти” туркумидан ксилография, 1984 й.
Уразаев ксилография, акварель, туш ва қалам билан чизма санъатида ижод қилган. У узоқ йиллар нашриёт соҳасида ишлаб, "Радуга" ва "Адолат" нашриётларида бош рассом бўлган, шунингдек педагогик фаолият билан ҳам шуғулланган.
"Тонг хабарчиси" туркумидан ксилография, 1985 й.
"Тонг хабарчиси" туркумидан ксилография, 1985 й.

"Ксилография — сабр билан яратилган сукутли санъат. У китобнинг руҳини ҳис қилишни талаб қилади", — дея таъкидлаган эди Дамир Уразаев.

"Ўзбекистоннинг қадимий спорти" туркумидан ксилография, 1979 й.
“Тошкент ҳақида қўшиқ” туркумидан ксилография, 1983 й.
Рассом 200 тадан ортиқ китобга иллюстрация ишлаган. Улар орасида Зульфиянинг "Томчи" шеърлар тўплами, "Тошкент ҳақида қўшиқ", шунингдек, жаҳон адабиёти намуналари бор. Жумладан, Жек Лондоннинг "Мартин Иден" асарининг ўзбекча нашри учун ҳам иллюстрациялар яратган.
“Тошкент ҳақида қўшиқ” туркумидан ксилография, 1983 й.
Хусусан, рассомнинг 19 та ксилография асари Тошкент давлат санъат музейида, 56 та асари эса Икуо Хираяма Халқаро маданият карвонсаройи фондидан жой олган. Шунингдек, унинг асарлари Третьяков галереяси, Германия, Польша ва Чехия музей ва галереяларида сақланади.
“Замонлар ривояти” туркумидан ксилография, 1984 й.
"Замонанинг зайли билан" туркумидан ксилография, 1984 й.
Кўргазма 2026 йил 1 февралгача ташриф буюрувчилар учун очиқ.
