Ноқонуний орттирилган бойлик: Қозоғистонда Активларни қайтариш хизмати тузилади
Қозоғистонда Активларни қайтариш хизмати ташкил этилмоқда. Янги тузилма ноқонуний ва хорижга олиб чиқилган активларни давлатга қайтариш билан шуғулланади.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik. Қозоғистонда Бош прокуратура ҳузурида ноқонуний орттирилган активларни аниқлаш ва давлатга қайтариш билан шуғулланадиган Активларни қайтариш хизмати ташкил этилмоқда. Бу ҳақда Sputnik Қозоғистон хабар берди.Ҳужжатга кўра, янги тузилма Бош прокуратуранинг таркибий бўлинмаси бўлиб, мониторинг, таҳлил ва текшириш бошқармаларидан иборат бўлади.Маълумот учун, 2023 йил 5 октябрда Бош прокуратура ҳузурида Активларни қайтариш қўмитаси ташкил этилган. 2025 йил сентябрда унинг номи "Ноқонуний активларни қайтариш қўмитаси" деб ўзгартирилган, декабрь охирида эса у Инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси сифатида қайта ташкил этилган.
қозоғистон, бош прокуратура, активларни қайтариш хизмати, ноқонуний активлар, хорижга олиб чиқилган активлар, активларни давлатга қайтариш, халқаро ҳуқуқий ҳамкорлик, активларни қайтариш қўмитаси, инвесторлар ҳуқуқлари, sputnik қозоғистон
10:18 26.01.2026 (янгиланди: 10:32 26.01.2026)
Қозоғистонда Бош прокуратура ҳузурида ноқонуний, жумладан хорижга олиб чиқилган активларни қайтариш билан шуғулланадиган янги хизмат тузилмоқда.
ТОШКЕНТ, 26 янв — Sputnik.
Қозоғистонда Бош прокуратура ҳузурида ноқонуний орттирилган активларни аниқлаш ва давлатга қайтариш билан шуғулланадиган Активларни қайтариш хизмати ташкил этилмоқда. Бу ҳақда Sputnik Қозоғистон хабар берди
Ҳужжатга кўра, янги тузилма Бош прокуратуранинг таркибий бўлинмаси бўлиб, мониторинг, таҳлил ва текшириш бошқармаларидан иборат бўлади.
Хизматнинг асосий вазифалари ноқонуний олинган, шу жумладан хорижга олиб чиқиб кетилган активларни давлатга қайтариш чораларини кўриш ҳамда бу йўналишда халқаро-ҳуқуқий ҳамкорликни ривожлантиришдан иборат.
Маълумот учун, 2023 йил 5 октябрда Бош прокуратура ҳузурида Активларни қайтариш қўмитаси ташкил этилган. 2025 йил сентябрда унинг номи "Ноқонуний активларни қайтариш қўмитаси" деб ўзгартирилган, декабрь охирида эса у Инвесторлар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш қўмитаси сифатида қайта ташкил этилган.