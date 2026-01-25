https://sputniknews.uz/20260125/ukraine-uchun-samolyot-yoq-55250267.html
"Украина учун ҳеч қандай L-159 самолёти йўқ ва бўлмайди" — Чехия бош вазири
Sputnik Ўзбекистон
Чехия бош вазири Андрей Бабиш L-159 самолётларини Украинага бериш ёки сотиш ҳақидаги муҳокамалар сунъий эканини билдирди. Унинг сўзларига кўра, бу самолётлар Украинага берилмайди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/19/55249880_0:274:3153:2048_1920x0_80_0_0_348689f0d0455186819b8f9950eec546.jpg
ТОШКЕНТ, 25 янв — Sputnik. Чехиянинг L-159 самолётларини Украинага етказиб бериш эҳтимоли ҳақидаги муҳокамалар сунъий характерга эга бўлиб, бу самолётлар Украинага берилмайди. Бу ҳақда Чехия бош вазири Андрей Бабиш матбуот анжуманида маълум қилди, деб хабар берди РИА Новости.Унинг сўзларига кўра, бу масала ёпиқ ва L-159 самолётларини Украинага бериш ёки сотиш ҳақидаги ҳар қандай кейинги муҳокамалар истисно қилинади.Аввалроқ, 23 январь куни Чехия армияси бош штаби бошлиғи генерал Карел Ржегка журналистларга тўртта L-159 самолётини Украинага топшириш Чехия хавфсизлигига таъсир қилмаслигини айтган эди. Унинг фикрича, бу самолётлар мамлакатнинг ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимида катта аҳамиятга эга эмас ва ҳозирда асосан машғулот воситаси сифатида қўлланилмоқда.Ржегка, шунингдек, L-159 самолётлари аста-секин фойдаланишдан чиқарилиши кутилмоқда, дея таъкидлаган.Бабишнинг таъкидлашича, бош штаб бошлиғи ўз фикрини мудофаа вазири Яромир Зуна илгари билдирган позициясига қарши қўя олмайди. Зуна эса Чехия армиясига L-159 самолётлари зарурлигини маълум қилган эди.Унинг сўзларига кўра, бу масала камида ярим йилдан бери музокара мавзуси бўлиб келмоқда. Дастлаб самолётларни Украинага ижарага бериш, кейин эса совға қилиш масаласи муҳокама қилинган. Кейинроқ Владимир Зеленский тўртта L-159 самолётини сотиб олиш таклифини билдирган.
"Чехиянинг L-159 самолётларини Украинага етказиб бериш имконияти ҳақидаги баҳслар сунъий. Украина учун ҳеч қандай L-159 йўқ ва бўлмайди. Бу мавзу ёпиқ", — деди Бабиш.
Аввалроқ, 23 январь куни Чехия армияси бош штаби бошлиғи генерал Карел Ржегка журналистларга тўртта L-159 самолётини Украинага топшириш Чехия хавфсизлигига таъсир қилмаслигини айтган эди. Унинг фикрича, бу самолётлар мамлакатнинг ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимида катта аҳамиятга эга эмас ва ҳозирда асосан машғулот воситаси сифатида қўлланилмоқда.
Ржегка, шунингдек, L-159 самолётлари аста-секин фойдаланишдан чиқарилиши кутилмоқда, дея таъкидлаган.
Бабишнинг таъкидлашича, бош штаб бошлиғи ўз фикрини мудофаа вазири Яромир Зуна илгари билдирган позициясига қарши қўя олмайди. Зуна эса Чехия армиясига L-159 самолётлари зарурлигини маълум қилган эди.
Чехия президенти Петр Павел 18 январь куни ўтказилган матбуот анжуманида Украина томони L-159 самолётларини дронларга қарши курашишда жуда мос деб баҳолаётганини айтган эди.
Унинг сўзларига кўра, бу масала камида ярим йилдан бери музокара мавзуси бўлиб келмоқда. Дастлаб самолётларни Украинага ижарага бериш, кейин эса совға қилиш масаласи муҳокама қилинган. Кейинроқ Владимир Зеленский тўртта L-159 самолётини сотиб олиш таклифини билдирган.