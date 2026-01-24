https://sputniknews.uz/20260124/xitoy-rossiyadan-oltin-importini-rekord-darajaga-kotardi-55232075.html
Хитой Россиядан олтин импортини рекорд даражага кўтарди
Хитой Россиядан олтин импортини рекорд даражага кўтарди
Sputnik Ўзбекистон
Қирғизистон ҳам Хитойга энг кўп олтин етказиб берган давлатлар қаторида — 2025 йилда 4,95 миллиард долларлик олтин сотган. 24.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-24T10:38+0500
2026-01-24T10:38+0500
2026-01-24T10:38+0500
россия
хитой
олтин
импорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1343/27/13432779_0:733:2048:1885_1920x0_80_0_0_e95e9a685fa22f0fbbcaf79a45a8c5be.jpg
ТОШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Ўтган йили Хитой Россиядан олтин импортини рекорд даражага кўтарди: РИА Новостининг Хитой божхона маълумотларига асосланган ҳисоб-китобларига кўра, жўнатмаларнинг қиймати қарийб 15 бараварга, жисмоний ҳажми эса тўққиз бараварга ошди.Ўтган йили Хитойнинг Россиядан олтин импортининг умумий қиймати 3,29 миллиард долларга етди - бу 2024 йилги мақсаддан 14,6 баравар кўп. Жўнатмаларнинг жисмоний ҳажми 25,3 тоннага етди, бу олдинги йилга нисбатан тўққиз баравар кўп. Иккала кўрсаткич ҳам икки мамлакат савдо алоқаларини ўрнатганидан бери энг юқори кўрсаткич бўлди.Хитойликлар асосан Россиядан олтинни қуйма шаклида сотиб олишади. Харидлар мунтазам равишда эмас, балки йилнинг бир неча ойи давомида амалга оширилади. Масалан, ўтган йили олтин жўнатмалари февраль, март ва октябрь-декабрь ойларида амалга оширилган. Декабрь ойида импорт 1,35 миллиард долларни (10 тонна) ташкил этди, бу ҳам тарихий рекорд кўрсаткич.Натижада, Россия 2025 йилда Хитойга олтин етказиб берувчиларнинг энг яхши ўнталигига кириб, еттинчи ўринни эгаллади. Бир йил олдин у 11-ўринни эгаллаган эди. Энг яхши бешликни Швейцария (25,73 миллиард доллар), Канада (11,06 миллиард доллар), Жанубий Африка (9,42 миллиард доллар), Австралия (8,77 миллиард доллар) ва Қирғизистон (4,95 миллиард доллар) якунлади.
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1343/27/13432779_0:541:2048:2077_1920x0_80_0_0_e741d3433a9454af5db24de3047a63f0.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, хитой, олтин, импорт
россия, хитой, олтин, импорт
Хитой Россиядан олтин импортини рекорд даражага кўтарди
Қирғизистон ҳам Хитойга энг кўп олтин етказиб берган давлатлар қаторида — 2025 йилда 4,95 миллиард долларлик олтин сотган.
ТОШКЕНТ, 24 янв - Sputnik. Ўтган йили Хитой Россиядан олтин импортини рекорд даражага кўтарди: РИА Новостининг Хитой божхона маълумотларига асосланган ҳисоб-китобларига кўра, жўнатмаларнинг қиймати қарийб 15 бараварга, жисмоний ҳажми эса тўққиз бараварга ошди.
Ўтган йили Хитойнинг Россиядан олтин импортининг умумий қиймати 3,29 миллиард долларга етди - бу 2024 йилги мақсаддан 14,6 баравар кўп. Жўнатмаларнинг жисмоний ҳажми 25,3 тоннага етди, бу олдинги йилга нисбатан тўққиз баравар кўп. Иккала кўрсаткич ҳам икки мамлакат савдо алоқаларини ўрнатганидан бери энг юқори кўрсаткич бўлди.
Хитойликлар асосан Россиядан олтинни қуйма шаклида сотиб олишади. Харидлар мунтазам равишда эмас, балки йилнинг бир неча ойи давомида амалга оширилади. Масалан, ўтган йили олтин жўнатмалари февраль, март ва октябрь-декабрь ойларида амалга оширилган. Декабрь ойида импорт 1,35 миллиард долларни (10 тонна) ташкил этди, бу ҳам тарихий рекорд кўрсаткич.
Натижада, Россия 2025 йилда Хитойга олтин етказиб берувчиларнинг энг яхши ўнталигига кириб, еттинчи ўринни эгаллади. Бир йил олдин у 11-ўринни эгаллаган эди. Энг яхши бешликни Швейцария (25,73 миллиард доллар), Канада (11,06 миллиард доллар), Жанубий Африка (9,42 миллиард доллар), Австралия (8,77 миллиард доллар) ва Қирғизистон (4,95 миллиард доллар) якунлади.