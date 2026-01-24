https://sputniknews.uz/20260124/germaniya-aqsh-raketalarini-joylashtirishdan-voz-kechishi-kerak-55240016.html
Германия ва Европа Қўшма Штатларга бўйсуниш сиёсатидан воз кечиши керак. 24.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
16:31 24.01.2026 (янгиланди: 16:41 24.01.2026)
Германия ва Европа Қўшма Штатларга бўйсуниш сиёсатидан воз кечиши керак.
ТОШКЕНТ, 24 янв – Sputnik. Европа ўз ҳудудларида Америка ўрта масофали ракеталарини жойлаштиришга йўл қўймасликлари керак, деди Германиянинг Ақл ва Адолат Иттифоқи (BSW) партияси раҳбари Сара Вагенкнехт.
АҚШ расмийларининг "империяга хос маниакал уринишлари” уларнинг "қадриятларга асосланган тартиби" ва АҚШнинг “беғараз ҳимоячи-давлат” эканлиги ҳақидаги тушунчалар — мутлақ эртак эканини фош қилди, - деди сиёсатчи.
“Германия ва Европа ниҳоят Америка сиёсатига бўйсунишдан халос бўлишлари керак! Аввало, бу йил режалаштирилган Америка ўрта масофали ракеталарини жойлаштиришни бекор қилиш керак, бу Германия учун уруш хавфини сезиларли даражада оширади", - деб ёзди у ўзининг ижтимоий тармоғида.
Эслатиб ўтамиз, 2024 йил июль ойида АҚШнинг олдинги маъмурияти ва Германия ҳукумати 2026 йилдан бошлаб Германияда Америка юқори аниқликдаги ракета тизимларини жойлаштириш режаларини эълон қилишди. Бу тизимлар Европада мавжуда ракеталардан сезиларли устун бўлиб, СМ-6 ва “Томаҳавк” ракеталари, шунингдек, гипертовушли қуроллар киради.
Россия президенти Владимир Путин агар АҚШ Германияда қурол жойлаштирса, Россия ўзини ўрта ва қисқа масофали зарба бериш тизимларини жойлаштиришга қўйилган мораторийдан озод деб ҳисоблашини айтган эди. Декабрь ойида Беларус президенти Александр Лукашенко Путиндан Беларус ҳудудида “Орешник” ўрта масофали ракета тизимини ўз ичига олган энг сўнгги рус қуролларини жойлаштиришни сўради. Россия раҳбари 2025 йилнинг иккинчи ярмида республикада “Орешник”ни жойлаштириш мумкин деб ҳисоблаганини айтди. Беларус Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғининг ўринбосари Сергей Лагодюк бу қарор АҚШ ва Германиянинг Европада ўрта масофали ракеталарни жойлаштириш бўйича ҳаракатларига жавобан қабул қилинганини айтди.