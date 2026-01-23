Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260123/tozbekistonlik-sayyohlar-55213161.html
Топ-5: ўзбекистонлик сайёҳлар асосан қайси давлатларга боришмоқда
Топ-5: ўзбекистонлик сайёҳлар асосан қайси давлатларга боришмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда 7,6 млн нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда чет элга сафар қилган. Ўзбекистонликлар энг кўп қўшни давлатларга саёҳат қилмоқда: Қирғизистон (3,3 млн), Қозоғистон ва Тожикистон (1,3 млн нафардан).
2026-01-23T18:33+0500
2026-01-23T18:33+0500
инфографика
ўзбекистон
миллий статистика қўмитаси
сайёҳлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55176730_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b298da9cee63b13ec4915f0019133855.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда 7,6 млн нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,4 млн нафарга ёки 22,2 % га ошган.Ўзбекистонликлар энг кўп қўшни давлатларга саёҳат қилмоқда: Қирғизистон (3,3 млн), Қозоғистон ва Тожикистон (1,3 млн нафардан).Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/16/55176730_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_0d25df38752c0845d87daf61b43ae741.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон саёҳат сайёҳлар маълумот қаерга саёҳат
ўзбекистон саёҳат сайёҳлар маълумот қаерга саёҳат

Топ-5: ўзбекистонлик сайёҳлар асосан қайси давлатларга боришмоқда

18:33 23.01.2026
Oбуна бўлиш
Ўзбекистонликлар саёҳат учун кўпроқ қўшни мамлакатларни танлашмоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда 7,6 млн нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,4 млн нафарга ёки 22,2 % га ошган.
Ўзбекистонликлар энг кўп қўшни давлатларга саёҳат қилмоқда: Қирғизистон (3,3 млн), Қозоғистон ва Тожикистон (1,3 млн нафардан).
Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Топ 5 куда чаще всего едут туристы из Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Топ 5 куда чаще всего едут туристы из Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0