Топ-5: ўзбекистонлик сайёҳлар асосан қайси давлатларга боришмоқда
Топ-5: ўзбекистонлик сайёҳлар асосан қайси давлатларга боришмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда 7,6 млн нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда чет элга сафар қилган. Ўзбекистонликлар энг кўп қўшни давлатларга саёҳат қилмоқда: Қирғизистон (3,3 млн), Қозоғистон ва Тожикистон (1,3 млн нафардан).
2026-01-23T18:33+0500
2026-01-23T18:33+0500
2026-01-23T18:33+0500
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда 7,6 млн нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,4 млн нафарга ёки 22,2 % га ошган.Ўзбекистонликлар энг кўп қўшни давлатларга саёҳат қилмоқда: Қирғизистон (3,3 млн), Қозоғистон ва Тожикистон (1,3 млн нафардан).Батафсил – Sputnik инфографикасида.
Ўзбекистонликлар саёҳат учун кўпроқ қўшни мамлакатларни танлашмоқда.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда 7,6 млн нафар Ўзбекистон фуқароси туристик мақсадларда чет элга сафар қилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда деярли 1,4 млн нафарга ёки 22,2 % га ошган.
Ўзбекистонликлар энг кўп қўшни давлатларга саёҳат қилмоқда: Қирғизистон (3,3 млн), Қозоғистон ва Тожикистон (1,3 млн нафардан).
