Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20260123/sputnik-eoii-bioxavfsizlik-55211046.html
Sputnik матбуот марказида ЕОИИ мамлакатларининг биохавфсизлиги муҳокама қилинади
Sputnik матбуот марказида ЕОИИ мамлакатларининг биохавфсизлиги муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Гап замонавий тиббиётнинг бепуштликни даволашда самарадорлиги, аденовирус тарқалишининг эҳтимолий хавфи ҳамда ЕОИИ мамлакатларининг импортсиз ўзларини... 23.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-23T13:07+0500
2026-01-23T13:07+0500
матбуот маркази
еоии
геннадий онищенко
хавфсизлик
соғлиқ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347460_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb31332113f3d499cf6d24c80a740cfd.jpg
ТОШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида “ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги” мавзусида Россия Фанлар академияси академиги, Россия таълим академияси президенти ўринбосари Геннадий Онишенко иштирокида Москва – Минск – Остона – Бишкек – Ереван – Тошкент видеокўприги бўлиб ўтади.Тадбир 28 январь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.Муҳокама учун мавзулар:
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/1c/46347460_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46b5f64b2a09874a7682a809957fcb46.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, геннадий онищенко, хавфсизлик, соғлиқ
еоии, геннадий онищенко, хавфсизлик, соғлиқ

Sputnik матбуот марказида ЕОИИ мамлакатларининг биохавфсизлиги муҳокама қилинади

13:07 23.01.2026
© SputnikSputnik матбуот маркази
Sputnik матбуот маркази - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.01.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Гап замонавий тиббиётнинг бепуштликни даволашда самарадорлиги, аденовирус тарқалишининг эҳтимолий хавфи ҳамда ЕОИИ мамлакатларининг импортсиз ўзларини дори-дармон ва тиббий асбоб-ускуналар билан тўлиқ таъминлаш қобилияти ҳақида боради.
ТОШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида “ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги” мавзусида Россия Фанлар академияси академиги, Россия таълим академияси президенти ўринбосари Геннадий Онишенко иштирокида Москва – Минск – Остона – Бишкек – Ереван – Тошкент видеокўприги бўлиб ўтади.
Тадбир 28 январь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.
Муҳокама учун мавзулар:
ЕОИИ мамлакатлари ўзларини дори-дармон ва тиббий асбоб-ускуналар билан импорт қилмасдан тўлиқ таъминлай оладими?
Ҳаддан ташқари совуқ об-ҳаво бошланиши билан совуқ қотишдан қандай сақланиш мумкин?
Замонавий тиббиёт бепуштлик муаммосини қанчалик самарали ҳал қилади?
Аденовирус пандемияси хавфи борми?
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0