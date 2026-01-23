https://sputniknews.uz/20260123/sputnik-eoii-bioxavfsizlik-55211046.html
Sputnik матбуот марказида ЕОИИ мамлакатларининг биохавфсизлиги муҳокама қилинади
Гап замонавий тиббиётнинг бепуштликни даволашда самарадорлиги, аденовирус тарқалишининг эҳтимолий хавфи ҳамда ЕОИИ мамлакатларининг импортсиз ўзларини... 23.01.2026
ТОШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида “ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги” мавзусида Россия Фанлар академияси академиги, Россия таълим академияси президенти ўринбосари Геннадий Онишенко иштирокида Москва – Минск – Остона – Бишкек – Ереван – Тошкент видеокўприги бўлиб ўтади.Тадбир 28 январь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.Муҳокама учун мавзулар:
Гап замонавий тиббиётнинг бепуштликни даволашда самарадорлиги, аденовирус тарқалишининг эҳтимолий хавфи ҳамда ЕОИИ мамлакатларининг импортсиз ўзларини дори-дармон ва тиббий асбоб-ускуналар билан тўлиқ таъминлаш қобилияти ҳақида боради.
ТОШКЕНТ, 23 янв – Sputnik. Sputnik мультимедиа матбуот марказида “ЕОИИ мамлакатлари биохавфсизлиги” мавзусида Россия Фанлар академияси академиги, Россия таълим академияси президенти ўринбосари Геннадий Онишенко иштирокида Москва – Минск – Остона – Бишкек – Ереван – Тошкент видеокўприги бўлиб ўтади.
Тадбир 28 январь куни Тошкент вақти билан соат 13:00 да бошланади.
ЕОИИ мамлакатлари ўзларини дори-дармон ва тиббий асбоб-ускуналар билан импорт қилмасдан тўлиқ таъминлай оладими?
Ҳаддан ташқари совуқ об-ҳаво бошланиши билан совуқ қотишдан қандай сақланиш мумкин?
Замонавий тиббиёт бепуштлик муаммосини қанчалик самарали ҳал қилади?
Аденовирус пандемияси хавфи борми?