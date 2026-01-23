Ўзбекистон
Оппоқ қорга бурканган Тошкент манзаралари – фото
Оппоқ қорга бурканган Тошкент манзаралари – фото
Пойтахт Тошкентда узоқ кутилган қалин қор ёғди. Кўча ва хиёбонлар, боғу роғлар оқ либосга бурканди. Пойтахт табиати қорда чангу ғубордан холи бўлиб, мусаффолик ва сокинлик касб этди.Болалар қорбўрон ўйнагани кўчага шошишди. Қор улар учун мириқиб ўйнаш учун айни муддао.Sputnik мухбири шаҳарнинг ажойиб манзарасидан фоторепортаж тайёрлади.
Оппоқ қорга бурканган Тошкент манзаралари – фото

20:10 23.01.2026
Паға-паға ёққан қор пойтахтга мусаффолик бахш этди.
Пойтахт Тошкентда узоқ кутилган қалин қор ёғди. Кўча ва хиёбонлар, боғу роғлар оқ либосга бурканди. Пойтахт табиати қорда чангу ғубордан холи бўлиб, мусаффолик ва сокинлик касб этди.
Болалар қорбўрон ўйнагани кўчага шошишди. Қор улар учун мириқиб ўйнаш учун айни муддао.
Sputnik мухбири шаҳарнинг ажойиб манзарасидан фоторепортаж тайёрлади.
© Sputnik

Тошкентда ёққан қор

Тошкентда ёққан қор - Sputnik Ўзбекистон
1/21
© Sputnik

Тошкентда ёққан қор

© Sputnik

Тошкентда ёққан қор

Тошкентда ёққан қор - Sputnik Ўзбекистон
2/21
© Sputnik

Тошкентда ёққан қор

© Sputnik

Теварак атроф оппоқ либосга бурканган

Теварак атроф оппоқ либосга бурканган - Sputnik Ўзбекистон
3/21
© Sputnik

Теварак атроф оппоқ либосга бурканган

© Sputnik

Машиналар ҳам оппоқ бўлди

Машиналар ҳам оппоқ бўлди - Sputnik Ўзбекистон
4/21
© Sputnik

Машиналар ҳам оппоқ бўлди

© Sputnik

Қорли Тошкент манзаралари

Қорли Тошкент манзаралари - Sputnik Ўзбекистон
5/21
© Sputnik

Қорли Тошкент манзаралари

© Sputnik

Дарахтлар оппоқ либос кийди

Дарахтлар оппоқ либос кийди - Sputnik Ўзбекистон
6/21
© Sputnik

Дарахтлар оппоқ либос кийди

© Sputnik

Дарахтлар оппоқ либос кийди

Дарахтлар оппоқ либос кийди - Sputnik Ўзбекистон
7/21
© Sputnik

Дарахтлар оппоқ либос кийди

© Sputnik

Дарахтлар оппоқ либос кийди

Дарахтлар оппоқ либос кийди - Sputnik Ўзбекистон
8/21
© Sputnik

Дарахтлар оппоқ либос кийди

© Sputnik

Дарахтлар оппоқ либос кийди

Дарахтлар оппоқ либос кийди - Sputnik Ўзбекистон
9/21
© Sputnik

Дарахтлар оппоқ либос кийди

© Sputnik

Қор оғирлигидан шохлар эгилиб қолган

Қор оғирлигидан шохлар эгилиб қолган - Sputnik Ўзбекистон
10/21
© Sputnik

Қор оғирлигидан шохлар эгилиб қолган

© Sputnik

Қор оғирлигидан шохлар эгилиб қолган

Қор оғирлигидан шохлар эгилиб қолган - Sputnik Ўзбекистон
11/21
© Sputnik

Қор оғирлигидан шохлар эгилиб қолган

© Sputnik

Қорли Тошкент

Қорли Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
12/21
© Sputnik

Қорли Тошкент

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

Мусаффо ҳаво сайр қилиш учун айни муддао

Мусаффо ҳаво сайр қилиш учун айни муддао - Sputnik Ўзбекистон
13/21
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

Мусаффо ҳаво сайр қилиш учун айни муддао

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

Йўлаклар қордан тозаланди

Йўлаклар қордан тозаланди - Sputnik Ўзбекистон
14/21
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

Йўлаклар қордан тозаланди

© Sputnik

Дарахтлар оппоқ либос кийди

Дарахтлар оппоқ либос кийди - Sputnik Ўзбекистон
15/21
© Sputnik

Дарахтлар оппоқ либос кийди

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

Қорли Тошкент

Қорли Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
16/21
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

Қорли Тошкент

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

Ҳамма қорга маҳлиё

Ҳамма қорга маҳлиё - Sputnik Ўзбекистон
17/21
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

Ҳамма қорга маҳлиё

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

Сайрга чиққанлар

Сайрга чиққанлар - Sputnik Ўзбекистон
18/21
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

Сайрга чиққанлар

© Sputnik / Bakhrom Khatamov

Қорли Тошкент

Қорли Тошкент - Sputnik Ўзбекистон
19/21
© Sputnik / Bakhrom Khatamov

Қорли Тошкент

© Sputnik

Буталар ҳам қор оғирлигини кўтара олмаяпти

Буталар ҳам қор оғирлигини кўтара олмаяпти - Sputnik Ўзбекистон
20/21
© Sputnik

Буталар ҳам қор оғирлигини кўтара олмаяпти

© Sputnik

Ҳаво совуқ бўлишига қарамай, ҳамма ишга, уйга шошади

Ҳаво совуқ бўлишига қарамай, ҳамма ишга, уйга шошади - Sputnik Ўзбекистон
21/21
© Sputnik

Ҳаво совуқ бўлишига қарамай, ҳамма ишга, уйга шошади

