Оппоқ қорга бурканган Тошкент манзаралари – фото
Sputnik Ўзбекистон
Паға-паға ёққан қор пойтахтга мусаффолик бахш этди. 23.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-23T20:10+0500
2026-01-23T20:10+0500
2026-01-23T20:10+0500
Пойтахт Тошкентда узоқ кутилган қалин қор ёғди. Кўча ва хиёбонлар, боғу роғлар оқ либосга бурканди. Пойтахт табиати қорда чангу ғубордан холи бўлиб, мусаффолик ва сокинлик касб этди.Болалар қорбўрон ўйнагани кўчага шошишди. Қор улар учун мириқиб ўйнаш учун айни муддао.Sputnik мухбири шаҳарнинг ажойиб манзарасидан фоторепортаж тайёрлади.
Пойтахт Тошкентда узоқ кутилган қалин қор ёғди. Кўча ва хиёбонлар, боғу роғлар оқ либосга бурканди. Пойтахт табиати қорда чангу ғубордан холи бўлиб, мусаффолик ва сокинлик касб этди.
Болалар қорбўрон ўйнагани кўчага шошишди. Қор улар учун мириқиб ўйнаш учун айни муддао.
Sputnik мухбири шаҳарнинг ажойиб манзарасидан фоторепортаж тайёрлади.
© Sputnik
Тошкентда ёққан қор
© Sputnik
Тошкентда ёққан қор
© Sputnik
Теварак атроф оппоқ либосга бурканган
© Sputnik
Машиналар ҳам оппоқ бўлди
© Sputnik
Қорли Тошкент манзаралари
© Sputnik
Дарахтлар оппоқ либос кийди
© Sputnik
Дарахтлар оппоқ либос кийди
© Sputnik
Дарахтлар оппоқ либос кийди
© Sputnik
Дарахтлар оппоқ либос кийди
© Sputnik
Қор оғирлигидан шохлар эгилиб қолган
© Sputnik
Қор оғирлигидан шохлар эгилиб қолган
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
Мусаффо ҳаво сайр қилиш учун айни муддао
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
Йўлаклар қордан тозаланди
© Sputnik
Дарахтлар оппоқ либос кийди
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
Қорли Тошкент
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
Ҳамма қорга маҳлиё
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
Сайрга чиққанлар
© Sputnik / Bakhrom Khatamov
Қорли Тошкент
© Sputnik
Буталар ҳам қор оғирлигини кўтара олмаяпти
© Sputnik
Ҳаво совуқ бўлишига қарамай, ҳамма ишга, уйга шошади
