Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқаришнинг таркиби қандай?
Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқаришнинг таркиби қандай?
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-декабрида Ўзбекистон корхоналари томонидан 1,1 квадриллион сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 6,8 фоизга ошган. Ўтган йилда саноат ишлаб чиқариши таркибида энг катта улуш ишлаб чиқарадиган саноат ҳиссасига тўғри келди – 947,2 трлн сўм (86,0 фоиз).
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-декабрида Ўзбекистон корхоналари томонидан 1,1 квадриллион сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 6,8 фоизга ошган.Ўтган йилда саноат ишлаб чиқариши таркибида энг катта улуш ишлаб чиқарадиган саноат ҳиссасига тўғри келди – 947,2 трлн сўм (86,0 фоиз).Кейин ўринларда фойдали қазилмаларни излаб топиш (77,0 трлн сўм) ва электр билан таъминлаш, газ – 70,8 трлн сўм.2026 йил 1 январь ҳолатига республикада 59,8 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.
ўзбекистон саноат ишлаб чиқариш таркиб маълумот
Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқаришнинг таркиби қандай?

12:14 23.01.2026
Саноат ишлаб чиқариши таркибида асосий улушни қайта ишлаш саноати эгаллайди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-декабрида Ўзбекистон корхоналари томонидан 1,1 квадриллион сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 6,8 фоизга ошган.
Ўтган йилда саноат ишлаб чиқариши таркибида энг катта улуш ишлаб чиқарадиган саноат ҳиссасига тўғри келди – 947,2 трлн сўм (86,0 фоиз).
Кейин ўринларда фойдали қазилмаларни излаб топиш (77,0 трлн сўм) ва электр билан таъминлаш, газ – 70,8 трлн сўм.
2026 йил 1 январь ҳолатига республикада 59,8 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.
