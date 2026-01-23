https://sputniknews.uz/20260123/ozbekiston-sanoat-ishlab-chiqarish-55209364.html
Ўзбекистонда саноат ишлаб чиқаришнинг таркиби қандай?
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-декабрида Ўзбекистон корхоналари томонидан 1,1 квадриллион сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган. Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 6,8 фоизга ошган. Ўтган йилда саноат ишлаб чиқариши таркибида энг катта улуш ишлаб чиқарадиган саноат ҳиссасига тўғри келди – 947,2 трлн сўм (86,0 фоиз).
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь-декабрида Ўзбекистон корхоналари томонидан 1,1 квадриллион сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 6,8 фоизга ошган.
Ўтган йилда саноат ишлаб чиқариши таркибида энг катта улуш ишлаб чиқарадиган саноат ҳиссасига тўғри келди – 947,2 трлн сўм (86,0 фоиз).
Кейин ўринларда фойдали қазилмаларни излаб топиш (77,0 трлн сўм) ва электр билан таъминлаш, газ – 70,8 трлн сўм.
2026 йил 1 январь ҳолатига республикада 59,8 мингта саноат корхоналари фаолият юритмоқда.