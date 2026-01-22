Ўзбекистон
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги топ-5 давлат
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги топ-5 давлат
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 млрд долларни ташкил этди. Энг юқори улуш Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Корея Республикаси ҳиссасига тўғри келган
Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 миллиард долларни ташкил этди.Маълум қилинишича, Ўзбекистон дунёнинг 210 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширмоқда.Ташқи савдо айланмасида энг юқори улуш Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Корея Республикаси ҳиссасига тўғри келган.
Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги топ-5 давлат

Ўзбекистон ташқи савдоси барқарор ўсишни намоён этмоқда. 2025 йилда мамлакатнинг халқаро савдо географияси янада кенгайди
Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 миллиард долларни ташкил этди.
Маълум қилинишича, Ўзбекистон дунёнинг 210 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширмоқда.
Ташқи савдо айланмасида энг юқори улуш Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Корея Республикаси ҳиссасига тўғри келган.
