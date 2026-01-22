Ўзбекистон ташқи савдо айланмасидаги топ-5 давлат

https://sputniknews.uz/20260122/uzbekistan-tashqi-savdo-davlat-55176286.html
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 млрд долларни ташкил этди. Энг юқори улуш Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Корея Республикаси ҳиссасига тўғри келган
Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 миллиард долларни ташкил этди.Маълум қилинишича, Ўзбекистон дунёнинг 210 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширмоқда.Ташқи савдо айланмасида энг юқори улуш Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Корея Республикаси ҳиссасига тўғри келган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 миллиард долларни ташкил этди.
Маълум қилинишича, Ўзбекистон дунёнинг 210 та мамлакати билан савдо алоқаларини амалга оширмоқда.
Ташқи савдо айланмасида энг юқори улуш Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Корея Республикаси ҳиссасига тўғри келган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.