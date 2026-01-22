https://sputniknews.uz/20260122/uzbekistan-savdo-aylanma-55182423.html
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси қандай ўзгарди
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси қандай ўзгарди
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 81,2 млрд долларни ташкил этди. Экспорт 33,8 млрд, импорт 47,4 млрд доллар бўлиб, салбий сальдо 13,54 млрд долларни ташкил қилди.
2026-01-22T16:23+0500
2026-01-22T16:23+0500
2026-01-22T16:32+0500
Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 миллиард долларни ташкил этди.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 13,9 миллиард долларга, ёки 20,7 фоизга ошган.Ташқи савдо айланмаси таркибида:Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
Янгиликлар
Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси қандай ўзгарди
16:23 22.01.2026 (янгиланди: 16:32 22.01.2026)
2025 йилда ташқи савдо сальдоси салбий бўлиб, яъни импорт ҳажми экспортдан кўп бўлгани сабабли 13,54 миллиард долларни ташкил этди. 2024 йилда эса бу кўрсаткич 12,7 миллиард доллар эди.
Миллий статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистоннинг ташқи савдо айланмаси 81,2 миллиард долларни ташкил этди.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 13,9 миллиард долларга, ёки 20,7 фоизга ошган.
Ташқи савдо айланмаси таркибида:
экспорт — 33,8 миллиард доллар (2024 йил кўрсаткичларига нисбатан 24 фоизга ошган),
импорт — 47,4 миллиард доллар (2024 йил кўрсаткичларига нисбатан 18,5 фоизга ошган)
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.