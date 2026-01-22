Ўзбекистон
2025 йилда Ўзбекистонда қанча кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқарилган — инфографика
2025 йилда Ўзбекистонда қанча кўмир, нефть ва газ ишлаб чиқарилган — инфографика
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистонда 42,3 млрд куб метр табиий газ ишлаб чиқарилган. Нефть ва газ конденсати ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилга нисбатан камайган.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 59,8 мингта саноат корхонаси фаолият юритмоқда. 2025 йилда ушбу корхоналар томонидан 1101,1 триллион сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган.Хусусан, йирик саноат корхоналари томонидан 8,9 млн тонна кўмир, 42,3 миллиард куб метр табиий газ, 1,111 млн тонна газ конденсати ва 655,7 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган. Бунда кўмир ва табиий газ ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилга нисбатан ошган, нефть ва газ конденсати ишлаб чиқариш ҳажми эса камайган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
14:01 22.01.2026
Ўзбекистонда 2025 йилда кўмир ва табиий газ ишлаб чиқариш ҳажми ошди, нефть ва газ конденсати ишлаб чиқариш эса камайди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда 59,8 мингта саноат корхонаси фаолият юритмоқда. 2025 йилда ушбу корхоналар томонидан 1101,1 триллион сўмлик саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилган.
Хусусан, йирик саноат корхоналари томонидан 8,9 млн тонна кўмир, 42,3 миллиард куб метр табиий газ, 1,111 млн тонна газ конденсати ва 655,7 минг тонна нефть ишлаб чиқарилган.
Бунда кўмир ва табиий газ ишлаб чиқариш ҳажми ўтган йилга нисбатан ошган, нефть ва газ конденсати ишлаб чиқариш ҳажми эса камайган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
