ЕОИИ ЯИМда хизматлар улуши 63 фоиздан ошди

Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
Sputnik Ўзбекистон
Евроосиё иқтисодий иттифоқи ялпи ички маҳсулотида хизматлар улуши 63 фоиздан ошди. ЕОИИда ягона хизматлар бозори 140 дан ортиқ тармоқни қамраб олган ва уни кенгайтириш режалаштирилмоқда.
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ялпи ички маҳсулотида (ЯИМ) хизматлар соҳасининг улуши 63 фоиздан ошмоқда, деди Бахит Султанов, Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)нинг иқтисодиёт ва молиявий сиёсат бўйича ҳайъати аъзоси.Бу ҳақда Россия ТИВ МДҲ давлатлари биринчи департаментининг Евроосиё иқтисодий интеграцияси бўлими матбуот хизмати маълум қилди.Шу билан бирга, келгусида ушбу бозорни янада кенгайтириш режалаштирилмоқда. Хусусан, консалтинг хизматлари, ветеринария ва бошқа йўналишларни қўшиш имкониятлари кўриб чиқилмоқда, дея қўшимча қилди ЕИК вакили.
Oбуна бўлиш
ЕОИИда хизматлар соҳаси иқтисодиётда катта улушни эгаллаб бормоқда. Иттифоқ доирасидаги ягона хизматлар бозори 140 тадан ортиқ тармоқни қамраб олган.
ТОШКЕНТ, 22 янв — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ялпи ички маҳсулотида (ЯИМ) хизматлар соҳасининг улуши 63 фоиздан ошмоқда, деди Бахит Султанов, Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)нинг иқтисодиёт ва молиявий сиёсат бўйича ҳайъати аъзоси.
Бу ҳақда Россия ТИВ МДҲ давлатлари биринчи департаментининг Евроосиё иқтисодий интеграцияси бўлими матбуот хизмати маълум қилди.

Султановнинг сўзларига кўра, ЕОИИ доирасида шаклланган ягона хизматлар бозори ҳозирда 140 тадан ортиқ тармоқни қамраб олган. Улар орасида қурилиш ва савдодан тортиб, қишлоқ хўжалиги ҳамда туризмгача бўлган соҳалар бор.

Шу билан бирга, келгусида ушбу бозорни янада кенгайтириш режалаштирилмоқда. Хусусан, консалтинг хизматлари, ветеринария ва бошқа йўналишларни қўшиш имкониятлари кўриб чиқилмоқда, дея қўшимча қилди ЕИК вакили.
Ўзбекистон ва ЕОИИ
2024 йилда ЕОИИда давлат харидлари ҳажми $143,5 млрдни ташкил этди
