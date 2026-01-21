https://sputniknews.uz/20260121/uzbekistan-yaim-osish-55114663.html
Ўзбекистонда ЯИМ 2025 йилда қанчага ўсди — инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2025 йилда Ўзбекистонда ялпи ички маҳсулот 7,7 фоизга ўсди. Инфляция 7,3 фоизни ташкил этди, экспорт ва импорт ҳажмлари сезиларли ошди, аҳоли реал даромадлари ўсишини сақлади.
2026-01-21T15:42+0500
2026-01-21T15:42+0500
2026-01-21T15:42+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/15/55112701_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_836e37e88885887cfbbc4dd5fd4ec2d3.png
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) ўтган йилга нисбатан 7,7 фоизга ўсган.Шунингдек, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатида қуйидаги асосий ўзгаришлар қайд этилган:
ўзбекистон, 2025 йил, яим, иқтисодий ўсиш, инфляция, саноат ишлаб чиқариш, қурилиш, чакана савдо, экспорт, импорт, ташқи савдо, аҳоли даромадлари, миллий статистика қўмитаси
Миллий статистика қўмитасининг маълумотлари мамлакат иқтисодиётида 2025 йил давомида барқарор ўсиш сақланганини кўрсатмоқда.
Миллий статистика қўмитасининг дастлабки маълумотларига кўра, 2025 йилда Ўзбекистон ялпи ички маҳсулоти (ЯИМ) ўтган йилга нисбатан 7,7 фоизга ўсган.
Шунингдек, мамлакатнинг ижтимоий-иқтисодий ҳолатида қуйидаги асосий ўзгаришлар қайд этилган:
инфляция 7,3 фоизни ташкил этди;
саноат ишлаб чиқариш ҳажми — 6,8 фоизга ўсган;
қурилиш ишлари ҳажми — 14,2 фоизга ўсган;
ташқи савдо айланмаси ҳажми — 20,7 фоизга ўсган;
экспорт ҳажми — 24 фоизга ўсган;
импорт ҳажми — 18,5 фоизга ўсган;
қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги — 4,4 фоизга ўсган;
аҳолининг реал умумий даромадлари — 9,2 фоизга ўсган.