Ўзбекистонда муомаладаги нақд пул миқдори сўнгги 5 йилда қандай ўзгарди
Сўнгги беш йил ичида Ўзбекистонда муомаладаги нақд пул ҳажми кескин ошди. 2022 йилда 28,6 трлн сўм бўлган кўрсаткич 2025 йилга келиб қарийб 68,5 трлн сўмга етган.
Сўнгги беш йил ичида Ўзбекистонда муомаладаги нақд пул миқдори сезиларли даражада ошди. Республика Марказий банки маълумотларига таянилган ҳисоб-китобларга кўра, 2022 йилда муомалада 28,6 триллион сўм нақд пул бўлган бўлса, 2025 йилга келиб бу кўрсаткич қарийб 68,5 триллион сўмга етган.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
2026
Ўзбекистонда муомаладаги нақд пул миқдори сўнгги 5 йилда қандай ўзгарди
Сўнгги йиллар давомида мамлакатда нақд пул айланмаси ҳажми кескин ўзгарди. Бу жараёндаги асосий тенденциялар рақамларда акс эттирилган.
Сўнгги беш йил ичида Ўзбекистонда муомаладаги нақд пул миқдори сезиларли даражада ошди.
Республика Марказий банки маълумотларига таянилган ҳисоб-китобларга кўра, 2022 йилда муомалада 28,6 триллион сўм нақд пул бўлган бўлса, 2025 йилга келиб бу кўрсаткич қарийб 68,5 триллион сўмга етган.
Батафсил — Sputnik Ўзбекистон
инфографикасида.