Ўзбекистонда бензин ва дизель ишлаб чиқариш динамикаси - инфографика

2025 йилда Ўзбекистонда автомобиль бензини ишлаб чиқариш 6,7 фоизга камайди. Шу билан бирга, дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми 18,6 фоизга ошиб, 1,158 млн тоннага етди.
2026-01-21T19:22+0500
2026-01-21T19:22+0500
2026-01-21T19:22+0500
инфографика
нефть
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
иқтисод
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–декабрь ойларида Ўзбекистонда автомобиль бензини ишлаб чиқариш 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 6,7 фоизга камайган. Хусусан, ушбу маҳсулот ҳажми 1, 287 миллион тоннадан 1,2 миллион тонна даражасига тушган.Шу билан бирга, дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми ошган. Ўтган йил мамлакатда 1 158 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган бўлиб, бу 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 18,6 фоизга кўп. Ўшанда мазкур кўрсаткич 976,3 минг тоннани ташкил этган эди.Батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон
ўзбекистон, ёқилғи ишлаб чиқариш, бензин ишлаб чиқариш, дизель ёқилғиси, миллий статистика қўмитаси, 2025 йил, саноат статистикаси, нефть маҳсулотлари, бензин ҳажми, дизель ишлаб чиқариш
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йилнинг январь–декабрь ойларида Ўзбекистонда автомобиль бензини ишлаб чиқариш 2024 йилнинг шу даврига нисбатан 6,7 фоизга камайган. Хусусан, ушбу маҳсулот ҳажми 1, 287 миллион тоннадан 1,2 миллион тонна даражасига тушган.
Шу билан бирга, дизель ёқилғиси ишлаб чиқариш ҳажми ошган. Ўтган йил мамлакатда 1 158 минг тонна дизель ёқилғиси ишлаб чиқарилган бўлиб, бу 2024 йилнинг мос даврига нисбатан 18,6 фоизга кўп. Ўшанда мазкур кўрсаткич 976,3 минг тоннани ташкил этган эди.
