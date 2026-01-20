https://sputniknews.uz/20260120/uzbekistan-shokolad-davlatlar-eksport-55064995.html
Ўзбекистон энг кўп шоколадни қайси давлатларга экспорт қилди- инфографика
Ўзбекистон энг кўп шоколадни қайси давлатларга экспорт қилди- инфографика
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон 2025 йил январь–ноябрь ойларида шоколад маҳсулотларини 24 давлатга экспорт қилди. Асосий харидорлар орасида Озарбайжон, Қозоғистон ва Россия бор.
инфографика
савдо
миллий статистика қўмитаси
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида 24 та хорижий давлатга қиймати 8,7 миллион АҚШ долларига тенг бўлган 3,3 минг тонна шоколад маҳсулотлари экспорт қилган.Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 753 тоннага ёки 29,9 фоизга ошган.Мазкур даврда Ўзбекистон энг кўп шоколад маҳсулотлари етказиб берган давлатлар тўғрисида батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон, шоколад экспорти, шоколад маҳсулотлари, озaрбайжон, қозоғистон, россия, мўғулистон, қирғизистон, ташқи савдо, экспорт ҳажми, миллий статистика қўмитаси
Ўзбекистон энг кўп шоколадни қайси давлатларга экспорт қилди- инфографика
2025 йилнинг январь–ноябрь ойларида Ўзбекистон шоколад маҳсулотларини асосан МДҲ ва қўшни давлатларга экспорт қилган бўлиб, етказиб бериш ҳажми ўтган йилга нисбатан сезиларли ошган
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида 24 та хорижий давлатга қиймати 8,7 миллион АҚШ долларига тенг бўлган 3,3 минг тонна шоколад маҳсулотлари экспорт қилган.
Экспорт ҳажми ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 753 тоннага ёки 29,9 фоизга ошган.
Мазкур даврда Ўзбекистон энг кўп шоколад маҳсулотлари етказиб берган давлатлар тўғрисида батафсил — Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
инфографикасида.