Тошкентда Шавкат Мирзиёев ва Италия Бош вазири Жоржа Мелони ўртасида учрашув бўлиб ўтди
Тошкентда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев Италия Бош вазири Жоржа Мелони билан учрашиб, иқтисодий, маданий ва таълим соҳаларидаги ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 20 янв — Sputnik.
19 январь куни Тошкент шаҳрида Президент Шавкат Мирзиёев пойтахтда бўлиб турган Италия Бош вазири Жоржа Мелони билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Италия билан ҳудудлараро алоқалар, жумладан, Ломбардия вилояти билан алмашинувлар изчил ривожланмоқда. Ўзбекистон фуқароларининг тартибли меҳнат миграцияси учун квоталар ажратилгани қайд этилди.
Учрашувда Ўзбекистон–Италия стратегик шериклик муносабатларини янада мустаҳкамлаш ва кўп қиррали ҳамкорликни кенгайтиришнинг амалий жиҳатлари муҳокама қилинди.
Жорий йилда ташқи сиёсат идоралари стратегик мулоқоти ва ҳукуматлараро комиссия йиғилишлари, шунингдек, иккинчи Ректорлар форумини ўтказиш режалаштирилган.
Тўқимачилик саноати, геология, энергетика, кимё, қурилиш материаллари, молия бозори ва бошқа устувор соҳаларда қўшма лойиҳаларни илгари суришга алоҳида эътибор қаратилди.
Шунингдек, Италияда Ўзбекистон, Ўзбекистонда эса Италия киноси кунларини ўтказиш тўғрисида келишувга эришилди. Ўзбекистоннинг навбатдаги Венеция биенналесида иштирок этиши, шунингдек, жорий йилда Миланда амалий санъат ва музей кўргазмаларини ўтказиш режалари қўллаб-қувватланди.
Халқаро ва минтақавий кун тартиби юзасидан ҳам фикр алмашилди.
Учрашув якунида Шавкат Мирзиёев Жоржа Мелонини Ўзбекистонга алоҳида ташриф билан келишга таклиф қилди.