Тошкент январ қуёшида: пойтахт кўчаларида даврлар суҳбати — ёрқин суратлар
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Камера нигоҳидаги қишки Тошкент: бу ерда классика модернизм билан ёнма-ён, янги хиёбонлар эса ўтмиш билан мулоқотда яшайди
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Тошкентнинг январ қуёши шаҳарнинг меъморий қатламларини ўзига хос нозиклик билан ёритади. мулойим нурида қадимий фасадлар чизгилари, тош фактураси ва майдонлар геометрияси янада равшан намоён бўлади.
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Ушбу фоторепортаж сизни пойтахт кўчалари бўйлаб осуда сайрга таклиф этади: бу ерда салобатли классик устунлар совет модернизми билан ёнма-ён яшайди, асрий дарахтлар сояси эса замонавий проспектлар узра майин ёйилади.
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Шаҳар ҳар дақиқа ўзгаради, аммо ўзини майда тафсилотлар орқали қайта танийди.
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Бугунги Тошкент — ҳаракат ичида яшовчи контрастлар шаҳри. Янгиланган марказий кўчалар сокин турар-жой маҳаллалари билан ёнма-ён, ва бу макон гўё турли даврлар қатламидан таркиб топгандек.
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Кадрларда янги электробуслар, ўтган аср мозаикалари ҳамда мегаполиснинг ҳақиқий миқёсини ҳис эттирувчи оддий йўловчилар сиймоси уйғун тарзда намоён бўлади.
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Бу суратлар фақат бино ва йўллар ҳақида эмас — улар ўтмишни асраб, келажакка дадил интилаётган Тошкентнинг руҳи ва феъл-атворидан сўзлайди.
© Sputnik / Бахром ХатамовВиды города Ташкента
Виды города Ташкента
© Sputnik / Бахром Хатамов
Фотокамера ёрдамида 2026 йил бошидаги пойтахтнинг визуал кодини тутиш мақсадида шаҳарнинг бош томирларини айланиб чиқилди.