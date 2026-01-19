Ўзбекистон
Тошкент январ қуёшида: пойтахт кўчаларида даврлар суҳбати — ёрқин суратлар
Тошкент январ қуёшида: пойтахт кўчаларида даврлар суҳбати — ёрқин суратлар
Камера нигоҳидаги қишки Тошкент: бу ерда классика модернизм билан ёнма-ён, янги хиёбонлар эса ўтмиш билан мулоқотда яшайди
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0f/54824370_0:69:1280:789_1920x0_80_0_0_e2c8d180e21d935b6e8003eb80790a48.jpg
Тошкентнинг январ қуёши шаҳарнинг меъморий қатламларини ўзига хос нозиклик билан ёритади. мулойим нурида қадимий фасадлар чизгилари, тош фактураси ва майдонлар геометрияси янада равшан намоён бўлади.Ушбу фоторепортаж сизни пойтахт кўчалари бўйлаб осуда сайрга таклиф этади: бу ерда салобатли классик устунлар совет модернизми билан ёнма-ён яшайди, асрий дарахтлар сояси эса замонавий проспектлар узра майин ёйилади.Бугунги Тошкент — ҳаракат ичида яшовчи контрастлар шаҳри. Янгиланган марказий кўчалар сокин турар-жой маҳаллалари билан ёнма-ён, ва бу макон гўё турли даврлар қатламидан таркиб топгандек.Кадрларда янги электробуслар, ўтган аср мозаикалари ҳамда мегаполиснинг ҳақиқий миқёсини ҳис эттирувчи оддий йўловчилар сиймоси уйғун тарзда намоён бўлади.Бу суратлар фақат бино ва йўллар ҳақида эмас — улар ўтмишни асраб, келажакка дадил интилаётган Тошкентнинг руҳи ва феъл-атворидан сўзлайди. Фотокамера ёрдамида 2026 йил бошидаги пойтахтнинг визуал кодини тутиш мақсадида шаҳарнинг бош томирларини айланиб чиқилди.
Янгиликлар
Тошкент январ қуёшида: пойтахт кўчаларида даврлар суҳбати — ёрқин суратлар

19:29 19.01.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Камера нигоҳидаги қишки Тошкент: бу ерда классика модернизм билан ёнма-ён, янги хиёбонлар эса ўтмиш билан мулоқотда яшайди
Тошкентнинг январ қуёши шаҳарнинг меъморий қатламларини ўзига хос нозиклик билан ёритади. мулойим нурида қадимий фасадлар чизгилари, тош фактураси ва майдонлар геометрияси янада равшан намоён бўлади.
Ушбу фоторепортаж сизни пойтахт кўчалари бўйлаб осуда сайрга таклиф этади: бу ерда салобатли классик устунлар совет модернизми билан ёнма-ён яшайди, асрий дарахтлар сояси эса замонавий проспектлар узра майин ёйилади.
Шаҳар ҳар дақиқа ўзгаради, аммо ўзини майда тафсилотлар орқали қайта танийди.

Бугунги Тошкент — ҳаракат ичида яшовчи контрастлар шаҳри. Янгиланган марказий кўчалар сокин турар-жой маҳаллалари билан ёнма-ён, ва бу макон гўё турли даврлар қатламидан таркиб топгандек.
Кадрларда янги электробуслар, ўтган аср мозаикалари ҳамда мегаполиснинг ҳақиқий миқёсини ҳис эттирувчи оддий йўловчилар сиймоси уйғун тарзда намоён бўлади.
Бу суратлар фақат бино ва йўллар ҳақида эмас — улар ўтмишни асраб, келажакка дадил интилаётган Тошкентнинг руҳи ва феъл-атворидан сўзлайди.
Фотокамера ёрдамида 2026 йил бошидаги пойтахтнинг визуал кодини тутиш мақсадида шаҳарнинг бош томирларини айланиб чиқилди.
0