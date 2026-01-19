Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Sputnik Узбекистан в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.04.2024
Матбуот маркази
Sputnik Ўзбекистон матбуот маркази “Россия сегодня” халқаро медиа гуруҳи таркибига киради. Матбуот-маркази рақами: +99897 190 71 78
https://sputniknews.uz/20260119/russia-atom-kadr-tayyorlash-hamkorlik-muhokama-54911177.html
“Sputnik”да Ўзбекистон–Россия атом энергетикада кадр тайёрлаш ҳамкорлиги муҳокама қилинади
“Sputnik”да Ўзбекистон–Россия атом энергетикада кадр тайёрлаш ҳамкорлиги муҳокама қилинади
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Ўзбекистон ва Россиянинг атом энергетикаси учун кадрлар тайёрлашдаги ҳамкорлиги, таълим ва илмий лойиҳалар муҳокама қилинади.
2026-01-19T11:53+0500
2026-01-19T11:53+0500
матбуот маркази
атом энергетикаси
ўзатом
тошкент
sputnik
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1c/49567904_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fcf993f08503fb3852992efef6233a30.jpg
ТОШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида 20 январь куни, Тошкент вақти билан соат 13:00 да "Ўзбекистон ва Россия атом энергетикаси учун кадрлар тайёрлашда қандай ҳамкорлик қилмоқда" мавзусида Тошкент-Москва видеокўприги бўлиб ўтади.Тошкент шаҳридаги иштирокчилар:- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Атом энергияси агентлигининг Инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқариш бўлими бошлиғи Даврон ИСАНБЕКОВ;- Миллий ядро тадқиқотлари университети (НИЯУ МИФИ) Тошкент филиали директорининг ўқув ишлари бўйича ўринбосари Зарина УЗАКОВА;- НИЯУ МИФИ Тошкент филиалининг "Электр энергетикаси ва электротехника" йўналиши 4-босқич талабаси Муҳиддин УМИДОВ;- НИЯУ МИФИ Тошкент филиали "Ядро физикаси ва технологиялари" йўналиши 4-босқич талабаси Муроджон ИЛХОМЖОНОВ.Москвада:- "Курчатов институти" Миллий тадқиқот маркази вакили вакили.2025 йил декабрь ойида НИЯУ МИФИ Тошкент филиалида атом энергетикаси ва ядро технологиялари бўйича илғор муҳандислик мактаби очилди, шунингдек, "Ўзатом" ва "Курчатов институти" илмий-тадқиқот маркази ўртасида стратегик шериклик тўғрисидаги битим имзоланди.Экспертлар ҳамкорликнинг асосий йўналишлари - ядро тиббиёти, "яшил" технологиялар, қўшма лабораториялар ташкил этиш ва атом саноати учун мутахассислар тайёрлаш масалаларини муҳокама қиладилар.Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:Телефон: +998 97 190 71 78Telegram: @alisherakimbaevЭлектрон почта: a.akimbaev@sputniknews.comМатбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/05/1c/49567904_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cae104d9418c31cb01d5857a1cc95068.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон атом энергетикаси, россия атом энергетикаси, атом кадрлари, мифи тошкент филиали, ниау мифи, ўзатом, курчатов институти, ядро технологиялари, ядро физикаси, атом соҳасида таълим, тошкент москва видеокўприги, атом энергетикаси мутахассислари
ўзбекистон атом энергетикаси, россия атом энергетикаси, атом кадрлари, мифи тошкент филиали, ниау мифи, ўзатом, курчатов институти, ядро технологиялари, ядро физикаси, атом соҳасида таълим, тошкент москва видеокўприги, атом энергетикаси мутахассислари

“Sputnik”да Ўзбекистон–Россия атом энергетикада кадр тайёрлаш ҳамкорлиги муҳокама қилинади

11:53 19.01.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовПресс-центр Sputnik Узбекистан
Пресс-центр Sputnik Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.01.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Экспертлар Ўзбекистон ва Россия ўртасида атом энергетикаси учун кадрлар тайёрлашдаги ҳамкорлик йўналишларини муҳокама қилади
ТОШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида 20 январь куни, Тошкент вақти билан соат 13:00 да "Ўзбекистон ва Россия атом энергетикаси учун кадрлар тайёрлашда қандай ҳамкорлик қилмоқда" мавзусида Тошкент-Москва видеокўприги бўлиб ўтади.
Тошкент шаҳридаги иштирокчилар:
- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Атом энергияси агентлигининг Инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқариш бўлими бошлиғи Даврон ИСАНБЕКОВ;
- Миллий ядро тадқиқотлари университети (НИЯУ МИФИ) Тошкент филиали директорининг ўқув ишлари бўйича ўринбосари Зарина УЗАКОВА;
- НИЯУ МИФИ Тошкент филиалининг "Электр энергетикаси ва электротехника" йўналиши 4-босқич талабаси Муҳиддин УМИДОВ;
- НИЯУ МИФИ Тошкент филиали "Ядро физикаси ва технологиялари" йўналиши 4-босқич талабаси Муроджон ИЛХОМЖОНОВ.
Москвада:
- "Курчатов институти" Миллий тадқиқот маркази вакили вакили.
2025 йил декабрь ойида НИЯУ МИФИ Тошкент филиалида атом энергетикаси ва ядро технологиялари бўйича илғор муҳандислик мактаби очилди, шунингдек, "Ўзатом" ва "Курчатов институти" илмий-тадқиқот маркази ўртасида стратегик шериклик тўғрисидаги битим имзоланди.
Экспертлар ҳамкорликнинг асосий йўналишлари - ядро тиббиёти, "яшил" технологиялар, қўшма лабораториялар ташкил этиш ва атом саноати учун мутахассислар тайёрлаш масалаларини муҳокама қиладилар.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0