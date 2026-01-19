“Sputnik”да Ўзбекистон–Россия атом энергетикада кадр тайёрлаш ҳамкорлиги муҳокама қилинади

https://sputniknews.uz/20260119/russia-atom-kadr-tayyorlash-hamkorlik-muhokama-54911177.html
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Ўзбекистон ва Россиянинг атом энергетикаси учун кадрлар тайёрлашдаги ҳамкорлиги, таълим ва илмий лойиҳалар муҳокама қилинади.
ТОШКЕНТ, 19 янв – Sputnik. Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот марказида 20 январь куни, Тошкент вақти билан соат 13:00 да "Ўзбекистон ва Россия атом энергетикаси учун кадрлар тайёрлашда қандай ҳамкорлик қилмоқда" мавзусида Тошкент-Москва видеокўприги бўлиб ўтади.
Тошкент шаҳридаги иштирокчилар:
- Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Атом энергияси агентлигининг Инсон ресурсларини ривожлантириш ва бошқариш бўлими бошлиғи Даврон ИСАНБЕКОВ;
- Миллий ядро тадқиқотлари университети (НИЯУ МИФИ) Тошкент филиали директорининг ўқув ишлари бўйича ўринбосари Зарина УЗАКОВА;
- НИЯУ МИФИ Тошкент филиалининг "Электр энергетикаси ва электротехника" йўналиши 4-босқич талабаси Муҳиддин УМИДОВ;
- НИЯУ МИФИ Тошкент филиали "Ядро физикаси ва технологиялари" йўналиши 4-босқич талабаси Муроджон ИЛХОМЖОНОВ.
- "Курчатов институти" Миллий тадқиқот маркази вакили вакили.
2025 йил декабрь ойида НИЯУ МИФИ Тошкент филиалида атом энергетикаси ва ядро технологиялари бўйича илғор муҳандислик мактаби очилди, шунингдек, "Ўзатом" ва "Курчатов институти" илмий-тадқиқот маркази ўртасида стратегик шериклик тўғрисидаги битим имзоланди.
Экспертлар ҳамкорликнинг асосий йўналишлари - ядро тиббиёти, "яшил" технологиялар, қўшма лабораториялар ташкил этиш ва атом саноати учун мутахассислар тайёрлаш масалаларини муҳокама қиладилар.
Иштирок этиш учун журналистлар таклиф этилади. Батафсил маълумот ва рўйхатдан ўтиш учун:
Телефон: +998 97 190 71 78
Telegram: @alisherakimbaev
Электрон почта: a.akimbaev@sputniknews.com
Матбуот маркази продюсери: Алишер Акимбаев