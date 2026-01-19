ЕОИИда қўшма лойиҳаларни қўллаб-қувватлашга 2026 йилда $116 млн ажратилади

Ўзбекистон
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИ доирасида қўшма лойиҳаларни имтиёзли молиялаштириш учун 2026 йилда қарийб 116 млн АҚШ доллари ажратилади. Евроосиё иқтисодий комиссияси меъёрий-ҳуқуқий базани янгилашни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Қўшма лойиҳаларни имтиёзли молиялаштириш механизми доирасидаги субсидиялар миқдори 2026 йилда қарийб 9 миллиард Россия рублини (тахминан 116 миллион АҚШ доллари) ташкил этади.Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг Саноат ва агросаноат мажмуаси бўйича ҳайъати аъзоси Гоар Барсегян маълум қилди.
еоии, евроосиё иқтисодий комиссияси, қўшма лойиҳалар, имтиёзли молиялаштириш, субсидиялар, 2026 йил бюджети, саноат сиёсати, агросаноат мажмуаси, еоии интеграцияси, молиявий қўллаб-қувватлаш

18:28 19.01.2026
Гоар Барсегян, директор департамента развития интеграции ЕЭК
Гоар Барсегян, директор департамента развития интеграции ЕЭК
Евроосиё иқтисодий иттифоқи доирасида қўшма лойиҳаларни имтиёзли молиялаштириш учун ажратиладиган субсидиялар ҳажми 2026 йилда сезиларли оширилади
ТОШКЕНТ, 19 янв — Sputnik. Қўшма лойиҳаларни имтиёзли молиялаштириш механизми доирасидаги субсидиялар миқдори 2026 йилда қарийб 9 миллиард Россия рублини (тахминан 116 миллион АҚШ доллари) ташкил этади.
Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссиясининг Саноат ва агросаноат мажмуаси бўйича ҳайъати аъзоси Гоар Барсегян маълум қилди.
"Механизм ишга туширилгандан бери биз параллель равишда меъёрий-ҳуқуқий базани такомиллаштириш бўйича катта ишларни бошладик. Ва ҳозир низомга ўзгартиришлар киритиш, ҳуқуқий базанинг айрим нормаларини яхшилаш бўйича биринчи пакет иттифоқ органлари доирасида юқори даражада кўриб чиқишга тайёр," - деди у.
Шавкат Мирзиёев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 22.12.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Мирзиёев Санкт-Петербургда ЕОИИ билан ҳамкорликнинг устувор йўналишларини белгилаб берди
22 Декабр 2025, 10:05
