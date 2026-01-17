Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260117/garb-anchadan-beri-jiddiy-yoqotishlarga-duch-kelmagani-tufayli-beparvolik-qilmoqda---ekspert-54872339.html
Ғарб анчадан бери жиддий йўқотишларга дуч келмагани туфайли бепарволик қилмоқда - эксперт
Ғарб анчадан бери жиддий йўқотишларга дуч келмагани туфайли бепарволик қилмоқда - эксперт
Sputnik Ўзбекистон
АҚШ собиқ ҳарбийси Ғарбнинг Россия билан уруш қўзғашда эҳтиётсиз бўлиб қолганини тушунтириб берди. 17.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-01-17T18:30+0500
2026-01-17T18:33+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
владимир путин
владимир зеленский
ғарб
ақш
аналитика
таҳлил
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/06/45517154_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0551811883b3cb3d33127e46cad19f77.jpg
ТОШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Ғарб мамлакатлари Россия билан уруш қўзғашда хавфли бепарволик кўрсатмоқда, чунки улар узоқ вақтдан бери жиддий йўқотишларга дуч келмаган, деди ҳарбий таҳлилчи ва истеъфодаги АҚШ денгиз пиёдалари корпуси разведкаси ходими Скотт Риттер ўзининг YouTube каналида. Риттернинг сўзларига кўра, Ғарб мамлакатлари ҳам, Киев ҳам Россиянинг ишончини бир неча бор йўққа чиқарган ва бу Украинада тинчлик шартномасини тузишни анча мураккаблаштиради. "Россия муросага келади деган фикр, менинг фикримча, асоссиз. Мен Россия номидан гапира олмайман. &lt;…&gt; Лекин мен Россиянинг хатти-ҳаракатларини кузатиб шуни тушундимки, агар Россия президенти (Владимир Путин – таҳр.) бирор нарсага содиқлигини очиқчасига эълон қилса, у ҳақиқатан ҳам шундай қилади. У можарони тугатиш учун шартлар қўйган ва мен уни муросага келтирган деб ҳисобламайман. Муросага келиш ишончни талаб қилади ва Россия музокаралар столининг нариги томонидаги ҳеч кимга ишона олмайди", деб хулоса қилди таҳлилчи.Москва Ғарб давлатларини Украинага қурол етказиб бериш ҳеч нарсани ўзгартирмаслиги ва фақат можарони узайтириши ҳақида бир неча бор огоҳлантирган. Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров таъкидлаганидек, НАТО бу қарама-қаршиликда нафақат ҳарбий техника ва материаллар юбориш, балки ходимларни ўқитиш орқали ҳам бевосита иштирок этмоқда.Кремль матбуот котиби Дмитрий Песковнинг таъкидлашича, фронтдаги муваффақиятсизликлар Украинани ҳозир музокаралар столига ўтиришга мажбур қилиши керак. Бундан ташқари, Россиянинг БМТдаги доимий вакили Василий Небензя Украина бўлинмалари йўқотишларга дуч келаётганини ва жанговар самарадорлигини тезда йўқотаётганини таъкидлади.Россия президенти Владимир Путин ўтган йилнинг декабрь ойида Киев назоратидаги ҳудудлар куч билан озод қилинишини ёки Украина қўшинлари уларни тарк этиб, у ердаги одамларни ўлдиришни тўхтатишини эълон қилди.
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/06/45517154_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd07c145011cace4d47d1f406afddaed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, ғарб, ақш, аналитика, таҳлил
россия, украина, владимир путин, владимир зеленский, ғарб, ақш, аналитика, таҳлил

Ғарб анчадан бери жиддий йўқотишларга дуч келмагани туфайли бепарволик қилмоқда - эксперт

18:30 17.01.2026 (янгиланди: 18:33 17.01.2026)
© Sputnik / Виталий БелоусовСкотт Риттер
Скотт Риттер - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.01.2026
© Sputnik / Виталий Белоусов
Oбуна бўлиш
АҚШ собиқ ҳарбийси Ғарбнинг Россия билан уруш қўзғашда эҳтиётсиз бўлиб қолганини тушунтириб берди.
ТОШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Ғарб мамлакатлари Россия билан уруш қўзғашда хавфли бепарволик кўрсатмоқда, чунки улар узоқ вақтдан бери жиддий йўқотишларга дуч келмаган, деди ҳарбий таҳлилчи ва истеъфодаги АҚШ денгиз пиёдалари корпуси разведкаси ходими Скотт Риттер ўзининг YouTube каналида.

"Сўнгги 30 йил ичида, эҳтимол ундан ҳам кўпроқ вақт давомида, Ғарб давлатлари ўз уйидан узоқда жанг қилиб келмоқда ва фақат унинг душманлари жиддий йўқотишларга дуч келишди. Менимча, бу давр тугайди. Менимча, шунинг учун Ғарб Россия билан уруш қўзғашда жуда эҳтиётсиз бўлиб қолди. Аммо вазият айнан шу томонга кетаётганга ўхшайди", деб таъкидлади у.

Риттернинг сўзларига кўра, Ғарб мамлакатлари ҳам, Киев ҳам Россиянинг ишончини бир неча бор йўққа чиқарган ва бу Украинада тинчлик шартномасини тузишни анча мураккаблаштиради.

"Россия муросага келади деган фикр, менинг фикримча, асоссиз. Мен Россия номидан гапира олмайман. <…> Лекин мен Россиянинг хатти-ҳаракатларини кузатиб шуни тушундимки, агар Россия президенти (Владимир Путин – таҳр.) бирор нарсага содиқлигини очиқчасига эълон қилса, у ҳақиқатан ҳам шундай қилади. У можарони тугатиш учун шартлар қўйган ва мен уни муросага келтирган деб ҳисобламайман. Муросага келиш ишончни талаб қилади ва Россия музокаралар столининг нариги томонидаги ҳеч кимга ишона олмайди", деб хулоса қилди таҳлилчи.
Москва Ғарб давлатларини Украинага қурол етказиб бериш ҳеч нарсани ўзгартирмаслиги ва фақат можарони узайтириши ҳақида бир неча бор огоҳлантирган. Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров таъкидлаганидек, НАТО бу қарама-қаршиликда нафақат ҳарбий техника ва материаллар юбориш, балки ходимларни ўқитиш орқали ҳам бевосита иштирок этмоқда.
Кремль матбуот котиби Дмитрий Песковнинг таъкидлашича, фронтдаги муваффақиятсизликлар Украинани ҳозир музокаралар столига ўтиришга мажбур қилиши керак. Бундан ташқари, Россиянинг БМТдаги доимий вакили Василий Небензя Украина бўлинмалари йўқотишларга дуч келаётганини ва жанговар самарадорлигини тезда йўқотаётганини таъкидлади.
Россия президенти Владимир Путин ўтган йилнинг декабрь ойида Киев назоратидаги ҳудудлар куч билан озод қилинишини ёки Украина қўшинлари уларни тарк этиб, у ердаги одамларни ўлдиришни тўхтатишини эълон қилди.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0