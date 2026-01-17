Ғарб анчадан бери жиддий йўқотишларга дуч келмагани туфайли бепарволик қилмоқда - эксперт
18:30 17.01.2026
Скотт Риттер
© Sputnik / Виталий Белоусов
АҚШ собиқ ҳарбийси Ғарбнинг Россия билан уруш қўзғашда эҳтиётсиз бўлиб қолганини тушунтириб берди.
ТОШКЕНТ, 17 янв - Sputnik. Ғарб мамлакатлари Россия билан уруш қўзғашда хавфли бепарволик кўрсатмоқда, чунки улар узоқ вақтдан бери жиддий йўқотишларга дуч келмаган, деди ҳарбий таҳлилчи ва истеъфодаги АҚШ денгиз пиёдалари корпуси разведкаси ходими Скотт Риттер ўзининг YouTube каналида.
"Сўнгги 30 йил ичида, эҳтимол ундан ҳам кўпроқ вақт давомида, Ғарб давлатлари ўз уйидан узоқда жанг қилиб келмоқда ва фақат унинг душманлари жиддий йўқотишларга дуч келишди. Менимча, бу давр тугайди. Менимча, шунинг учун Ғарб Россия билан уруш қўзғашда жуда эҳтиётсиз бўлиб қолди. Аммо вазият айнан шу томонга кетаётганга ўхшайди", деб таъкидлади у.
Риттернинг сўзларига кўра, Ғарб мамлакатлари ҳам, Киев ҳам Россиянинг ишончини бир неча бор йўққа чиқарган ва бу Украинада тинчлик шартномасини тузишни анча мураккаблаштиради.
"Россия муросага келади деган фикр, менинг фикримча, асоссиз. Мен Россия номидан гапира олмайман. <…> Лекин мен Россиянинг хатти-ҳаракатларини кузатиб шуни тушундимки, агар Россия президенти (Владимир Путин – таҳр.) бирор нарсага содиқлигини очиқчасига эълон қилса, у ҳақиқатан ҳам шундай қилади. У можарони тугатиш учун шартлар қўйган ва мен уни муросага келтирган деб ҳисобламайман. Муросага келиш ишончни талаб қилади ва Россия музокаралар столининг нариги томонидаги ҳеч кимга ишона олмайди", деб хулоса қилди таҳлилчи.
Москва Ғарб давлатларини Украинага қурол етказиб бериш ҳеч нарсани ўзгартирмаслиги ва фақат можарони узайтириши ҳақида бир неча бор огоҳлантирган. Ташқи ишлар вазири Сергей Лавров таъкидлаганидек, НАТО бу қарама-қаршиликда нафақат ҳарбий техника ва материаллар юбориш, балки ходимларни ўқитиш орқали ҳам бевосита иштирок этмоқда.
Кремль матбуот котиби Дмитрий Песковнинг таъкидлашича, фронтдаги муваффақиятсизликлар Украинани ҳозир музокаралар столига ўтиришга мажбур қилиши керак. Бундан ташқари, Россиянинг БМТдаги доимий вакили Василий Небензя Украина бўлинмалари йўқотишларга дуч келаётганини ва жанговар самарадорлигини тезда йўқотаётганини таъкидлади.
Россия президенти Владимир Путин ўтган йилнинг декабрь ойида Киев назоратидаги ҳудудлар куч билан озод қилинишини ёки Украина қўшинлари уларни тарк этиб, у ердаги одамларни ўлдиришни тўхтатишини эълон қилди.