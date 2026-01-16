https://sputniknews.uz/20260116/ukrainada-birorta-ham-butun-elektrostantsiya-qolmadi-54860987.html
Украинада бирорта ҳам бутун электростанция қолмади - вазир
Энг жиддий вазият Киев ва Киев, Днепропетровск, Одесса ва Харков вилоятларида юзага келган.
ТОШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Украинада бирорта ҳам шикастланмаган электр станцияси қолмаган, деди энергетика вазири ва бош вазирнинг биринчи ўринбосари Денис Шмигал.Энг жиддий вазият Киев ва Киев, Днепропетровск, Одесса ва Харков вилоятларида юзага келди. Шу билан бирга, Шмигал энергия истеъмолига жиддий чекловлар қўйилганига қарамай, энергия тармоғи ишламай қолганини таъкидламоқда.Жума куни Украина энергетика секторида электр энергиясининг кескин узилишлари туфайли фавқулодда ҳолат эълон қилинди. Давлат компаниялари қишда электр энергиясининг камида ярмини хорижий етказиб берувчилардан сотиб олишлари шарт эди.Октябрь ойида Украинада электр тармоғи ва коммунал хизматлар тизимларидаги носозликлар туфайли кўп соатлик электр узилишлари бошланди. Мамлакатнинг электр энергияси ишлаб чиқариш қуввати сезиларли даражада пасайди. Шу билан бирга, аҳолининг эҳтиёжлари ўзгаришсиз қолмоқда.Киев аҳолиси узоқ вақтдан бери электр узилишлари туфайли бир неча кундан бери электрсиз қолмоқда. Шаҳар мэри Виталий Кличко электр ва сув таъминоти билан боғлиқ вазиятни ўта оғир деб атади. Олдинроқ у аҳолидан имкон қадар шаҳарни тарк этишни сўраган эди. Google Trends маълумотларига кўра, 2025 йилда Украинада энг машҳур қидирув сўровларидан бири "электр узилишлари жадвали" бўлган.Ўтган ҳафтада Россия Қуролли кучлари, фуқаролик объектларига зарбаларга жавобан, Украинага узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ёрдамида олтита гуруҳли зарбалар берган эди. Унинг натижасида Украина ҳарбий саноатини таъминловчи энергетика обеъктлари, транспорт ва порт инфратузилмаси ҳамда ҳарбий аэродромлар вайрон қилинган.
ТОШКЕНТ, 16 янв — Sputnik. Украинада бирорта ҳам шикастланмаган электр станцияси қолмаган, деди энергетика вазири ва бош вазирнинг биринчи ўринбосари Денис Шмигал.
"Украинада бирорта ҳам электр станцияси қолмаган, у ерда зарар кўрмаган. <...> Минглаб мегаватт ишлаб чиқариш қуввати ишдан чиқди", деди у Олий Рада мажлисида.
Энг жиддий вазият Киев ва Киев, Днепропетровск, Одесса ва Харков вилоятларида юзага келди. Шу билан бирга, Шмигал энергия истеъмолига жиддий чекловлар қўйилганига қарамай, энергия тармоғи ишламай қолганини таъкидламоқда.
Жума куни Украина энергетика секторида электр энергиясининг кескин узилишлари туфайли фавқулодда ҳолат эълон қилинди. Давлат компаниялари қишда электр энергиясининг камида ярмини хорижий етказиб берувчилардан сотиб олишлари шарт эди.
Октябрь ойида Украинада электр тармоғи ва коммунал хизматлар тизимларидаги носозликлар туфайли кўп соатлик электр узилишлари бошланди. Мамлакатнинг электр энергияси ишлаб чиқариш қуввати сезиларли даражада пасайди. Шу билан бирга, аҳолининг эҳтиёжлари ўзгаришсиз қолмоқда.
Киев аҳолиси узоқ вақтдан бери электр узилишлари туфайли бир неча кундан бери электрсиз қолмоқда. Шаҳар мэри Виталий Кличко электр ва сув таъминоти билан боғлиқ вазиятни ўта оғир деб атади. Олдинроқ у аҳолидан имкон қадар шаҳарни тарк этишни сўраган эди.
Google Trends маълумотларига кўра, 2025 йилда Украинада энг машҳур қидирув сўровларидан бири "электр узилишлари жадвали" бўлган.
Ўтган ҳафтада Россия Қуролли кучлари, фуқаролик объектларига зарбаларга жавобан, Украинага узоқ масофали аниқ нишонга олувчи қуроллар ёрдамида олтита гуруҳли зарбалар берган эди. Унинг натижасида Украина ҳарбий саноатини таъминловчи энергетика обеъктлари, транспорт ва порт инфратузилмаси ҳамда ҳарбий аэродромлар вайрон қилинган.