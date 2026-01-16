Россиядан Ўзбекистонга келган сайёҳлар сони қарийиб бир миллионга етди

https://sputniknews.uz/20260116/rossiyadan-ozbekistonga-sayyohlar-soni-qariyib-bir-millionga-etdi-54857242.html
2026-01-16T15:51+0500
2026-01-16T15:51+0500
2026-01-16T15:53+0500
ТОШКEНТ, 16 янв – Sputnik. 2025 йилда Россиядан Ўзбекистонга келган сайёҳлар сони 15 фоизга ошиб, қарийб 1 миллионга етди, деб хабар қилди Республика Туризм қўмитаси. Агентликнинг таъкидлашича, мамлакатдаги россиялик сайёҳлар сонининг кўпайиши қисман 2025 йил бошида Россия ҳудудларида ўтказилган сайёҳлик йўл-кўргазмалари билан боғлиқ бўлиб, бу йил "Россияда Ўзбекистон туризми йили" деб эълон қилинган. "Ушбу тақдимотлар россияликларда катта қизиқиш уйғотди", деди агентлик вакили.Агентлик халқаро сайёҳлар, жумладан, Россиядан келган сайёҳлар учун экотуризм, соғломлаштириш, гастрономия ва бизнес туризми бўйича таклифларини кенгайтиришга тайёрлигини таъкидлади.Россиялик сайёҳлар анъанавий равишда Ўзбекистонга ташриф буюриш бўйича тўртинчи ўринни эгаллайди, фақат қўшни давлатлар - Қозоғистон, Тожикистон ва Қирғизистондан келган меҳмонлардан кейин иккинчи ўринда туради.Кеча, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев билан видеоконференциядан сўнг, давлат раҳбари матбуот хизмати 2025 йилда Ўзбекистонга келган хорижий сайёҳларнинг умумий сони 2024 йилга нисбатан 12,7 фоизга ошиб, 11,5 миллион кишига етганини, туризм экспорти ҳажми эса 4,7 миллиард долларга етганини (1,4 баравар кўп) хабар қилган эди.
2026
россия, ўзбекистон, туризм, сайёҳлар
15:51 16.01.2026 (янгиланди: 15:53 16.01.2026)
ТОШКEНТ, 16 янв – Sputnik. 2025 йилда Россиядан Ўзбекистонга келган сайёҳлар сони 15 фоизга ошиб, қарийб 1 миллионга етди, деб хабар қилди Республика Туризм қўмитаси.
"Ўтган йили Россиядан Ўзбекистонга 984 400 сайёҳ ташриф буюрди. Мамлакатимизга келган россиялик сайёҳлар орасида бундай кўрсаткич биринчи марта қайд этилмоқда, бу 15% га ўсишдир", деди туризм агентлиги вакили россиялик сайёҳлар оқими динамикаси ҳақидаги саволга жавоб берар экан.
Агентликнинг таъкидлашича, мамлакатдаги россиялик сайёҳлар сонининг кўпайиши қисман 2025 йил бошида Россия ҳудудларида ўтказилган сайёҳлик йўл-кўргазмалари билан боғлиқ бўлиб, бу йил "Россияда Ўзбекистон туризми йили" деб эълон қилинган. "Ушбу тақдимотлар россияликларда катта қизиқиш уйғотди", деди агентлик вакили.
Агентлик халқаро сайёҳлар, жумладан, Россиядан келган сайёҳлар учун экотуризм, соғломлаштириш, гастрономия ва бизнес туризми бўйича таклифларини кенгайтиришга тайёрлигини таъкидлади.
Россиялик сайёҳлар анъанавий равишда Ўзбекистонга ташриф буюриш бўйича тўртинчи ўринни эгаллайди, фақат қўшни давлатлар - Қозоғистон, Тожикистон ва Қирғизистондан келган меҳмонлардан кейин иккинчи ўринда туради.
Кеча, Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев билан видеоконференциядан сўнг, давлат раҳбари матбуот хизмати 2025 йилда Ўзбекистонга келган хорижий сайёҳларнинг умумий сони 2024 йилга нисбатан 12,7 фоизга ошиб, 11,5 миллион кишига етганини, туризм экспорти ҳажми эса 4,7 миллиард долларга етганини (1,4 баравар кўп) хабар қилган эди.