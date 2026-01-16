https://sputniknews.uz/20260116/ozbekiston-rossiyaga-olma-eksportini-ikki-baravar-oshirdi-54848845.html
Ўзбекистон Россияга олма экспортини икки баравар оширди
Ўзбекистон 2025 йилнинг январь-ноябрь ойларида жами 25,5 минг тонна олма экспорт қилган. Шундан ярими - Россияга. 16.01.2026, Sputnik Ўзбекистон
ТОШКEНТ, 16 янв – Sputnik. Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2025 йил январь-ноябрь ойларида Ўзбекистоннинг Россияга олма экспорти деярли икки бараварга ошиб, 11 300 тоннани ташкил этган. Бу барча экспортнинг деярли ярми. Қўмита аввалроқ 2024 йил январь-ноябрь ойларида Ўзбекистон 44 100 тонна олма экспорт қилгани, бу 14,4 миллион долларга тенг. Бу экспортнинг 1,7 баравар камайганини англатади.Статистика агентлиги маълумотларига кўра, Ўзбекистон олма экспорти Россияга жами 11 300 тоннани ташкил этди, бу ўтган йилги 5700 тоннадан (1,98 бараварга ўсиш) кўп. Бу Ўзбекистон олма экспорти бўйича иккинчи энг йирик давлат (мамлакат умумий ҳажмининг 44,3%). Қозоғистон 12 200 тонна (2,8 бараварга камайиш) билан етакчи бўлиб қолмоқда, Қирғизистон эса 1300 тонна (2,8 бараварга камайиш) билан етакчи учликда.2024 йилда Россия бозори Ўзбекистон мева-сабзавот саноатининг энг йирик экспортчиси бўлиб қолди, 632,9 миллион доллар (1,4 бараварга ўсиш ёки Ўзбекистондан мева-сабзавот экспортининг 42,1% улуши) билан. 2025 йил учун маълумотлар ҳали эълон қилинмаган.
