Россия савдо вакилининг Ўзбекистондаги матбуот анжумани бўлиб ўтди

Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Россиянинг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостев иштирокида матбуот анжумани ўтмоқда. Савдо-иқтисодий ҳамкорлик натижалари ва режалар тақдим этилмоқда.
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Россиянинг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостевнинг матбуот анжумани бўлиб ўтди.Спикер 2025 йилда икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқалар якунлари ва 2026 йилга мўлжалланган режалар ҳақида сўзлаб берди.
12:08 15.01.2026 (янгиланди: 17:11 15.01.2026)
Эксклюзив
Матбуот-анжуманда икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий муносабатларнинг 2025 йилдаги якунлари ва 2026 йилга мўлжалланган режалар тўғрисида маълумот берилди
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Россиянинг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостевнинг матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Спикер 2025 йилда икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқалар якунлари ва 2026 йилга мўлжалланган режалар ҳақида сўзлаб берди.