Россия савдо вакилининг Ўзбекистондаги матбуот анжумани бўлиб ўтди
Россия савдо вакилининг Ўзбекистондаги матбуот анжумани бўлиб ўтди
Sputnik Ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Россиянинг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостев иштирокида матбуот анжумани ўтмоқда. Савдо-иқтисодий ҳамкорлик натижалари ва режалар тақдим этилмоқда.
2026-01-15T12:08+0500
2026-01-15T17:11+0500
матбуот маркази
матбуот-анжуман
иқтисод
савдо
россия
sputnik
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/01/0f/54833441_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_5d07b557006d40fc89509605d8ec468f.jpg
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Россиянинг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостевнинг матбуот анжумани бўлиб ўтди.Спикер 2025 йилда икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқалар якунлари ва 2026 йилга мўлжалланган режалар ҳақида сўзлаб берди.
ўзбекистон, россия, россия–ўзбекистон муносабатлари, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, константин злигостев, россия савдо вакили, sputnik ўзбекистон, матбуот анжумани, жонли эфир, 2025 йил якунлари, 2026 йил режалари, ташқи савдо, инвестициялар
ўзбекистон, россия, россия–ўзбекистон муносабатлари, савдо-иқтисодий ҳамкорлик, константин злигостев, россия савдо вакили, sputnik ўзбекистон, матбуот анжумани, жонли эфир, 2025 йил якунлари, 2026 йил режалари, ташқи савдо, инвестициялар

Россия савдо вакилининг Ўзбекистондаги матбуот анжумани бўлиб ўтди

12:08 15.01.2026 (янгиланди: 17:11 15.01.2026)
Эксклюзив
Матбуот-анжуманда икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий муносабатларнинг 2025 йилдаги якунлари ва 2026 йилга мўлжалланган режалар тўғрисида маълумот берилди
Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот марказида Россиянинг Ўзбекистондаги савдо вакили Константин Злигостевнинг матбуот анжумани бўлиб ўтди.
Спикер 2025 йилда икки мамлакат ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқалар якунлари ва 2026 йилга мўлжалланган режалар ҳақида сўзлаб берди.
