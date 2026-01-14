https://sputniknews.uz/20260114/kazakhstan-eaeu-eksport-bitim-ratifikatsiya-54803190.html
Қозоғистон ЕОИИда экспорт товарлар келиб чиқишини назорат қилиш битимини ратификация қилди
Қозоғистон Мажлиси **Евроосиё иқтисодий иттифоқи**дан ташқарига олиб чиқилаётган товарларнинг келиб чиқишини тасдиқлаш бўйича ягона қоидаларни белгилайдиган битимни ратификация қилди. Ҳужжат 2023 йил 4 декабрда имзоланган.
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik. Қозоғистон парламенти қуйи палатаси — Мажлис Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)дан ташқарига олиб чиқилаётган товарларнинг келиб чиқишини аниқлаш ва тасдиқлаш бўйича ягона қоидаларни белгилайдиган битимни ратификация қилди. Бу ҳақда Мажлис матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, мазкур битим 2023 йил 4 декабр куни Москвада имзоланган. Ҳужжат ЕОИИга аъзо давлатлар томонидан экспортда товарларнинг келиб чиқиш мамлакатини тасдиқлашга оид ёндашувларни бир хиллаштириш ҳамда ягона назорат тартибини жорий этишга қаратилган.Бу эса “кулранг реэкспорт” схемаларининг олдини олишга хизмат қилиши кутилмоқда.ЕОИИга бешта давлат - Россия, Қозоғистон, Беларусь, Арманистон ва Қирғизистон киради. Бирлашма ягона иқтисодий маконни шакллантириш ва давлатлар ўртасидаги ҳамкорликни чуқурлаштириш мақсадида ташкил этилган.
ТОШКEНТ, 14 янв — Sputnik.
Қозоғистон парламенти қуйи палатаси — Мажлис Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ)дан ташқарига олиб чиқилаётган товарларнинг келиб чиқишини аниқлаш ва тасдиқлаш бўйича ягона қоидаларни белгилайдиган битимни ратификация қилди. Бу ҳақда Мажлис матбуот хизмати хабар берди
.
Маълум қилинишича, мазкур битим 2023 йил 4 декабр куни Москвада имзоланган. Ҳужжат ЕОИИга аъзо давлатлар томонидан экспортда товарларнинг келиб чиқиш мамлакатини тасдиқлашга оид ёндашувларни бир хиллаштириш ҳамда ягона назорат тартибини жорий этишга қаратилган.
Қайд этилишича, битимнинг амалга оширилиши Қозоғистон товарларини Иттифоққа аъзо бўлмаган давлатларга, айниқса, тақиқ ва чекловлар жорий этилган маҳсулотлар бўйича, ЕОИИга аъзо бошқа мамлакатлар ҳудудлари орқали олиб чиқишни назорат қилиш имконини беради.
Бу эса “кулранг реэкспорт” схемаларининг олдини олишга хизмат қилиши кутилмоқда.
ЕОИИга бешта давлат - Россия, Қозоғистон, Беларусь, Арманистон ва Қирғизистон киради. Бирлашма ягона иқтисодий маконни шакллантириш ва давлатлар ўртасидаги ҳамкорликни чуқурлаштириш мақсадида ташкил этилган.