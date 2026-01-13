https://sputniknews.uz/20260113/xorijliklar-uzbekistan-sohalar-qiziqish-54770217.html
Хорижликлар Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси соҳаларига кўпроқ қизиқиш билдирмоқда?
Ўзбекистонда 2026 йил бошига келиб хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони 22,1 фоизга ўсди ва 18 мингдан ошди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналарнинг асосий қисми савдо соҳасига тўғри келади. Иккинчи ўринда саноат соҳаси қайд этилган.Маълум қилинишича, жорий йил бошига келиб республикада хорижий инвестициялар иштирокидаги 18 164 та корхона фаолият юритмоқда. Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 22,1 фоизга ошган.Шунингдек, сўнгги беш йил давомида хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналарнинг умумий сони 1,9 баробарга кўпайган.Батафсил маълумот Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.
ўзбекистон инвестиция, хорижий инвестицияли корхоналар, миллий статистика қўмитаси, инвестиция статистикаси 2026, савдо соҳаси инвестиция, саноат инвестиция, ўзбекистон иқтисодиёти, хорижий сармоя
Хорижликлар Ўзбекистон иқтисодиётининг қайси соҳаларига кўпроқ қизиқиш билдирмоқда?
2026 йил 1 январь ҳолатига кўра, хорижий компаниялар Ўзбекистонда асосан савдо, саноат ва қурилиш соҳаларида фаолият юритмоқда
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 январь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналарнинг асосий қисми савдо соҳасига тўғри келади. Иккинчи ўринда саноат соҳаси қайд этилган.
Маълум қилинишича, жорий йил бошига келиб республикада хорижий инвестициялар иштирокидаги 18 164 та корхона фаолият юритмоқда. Бу кўрсаткич 2025 йилнинг мос даврига нисбатан 22,1 фоизга ошган.
Шунингдек, сўнгги беш йил давомида хорижий инвестициялар иштирокида фаолият юритаётган корхоналарнинг умумий сони 1,9 баробарга кўпайган.
Батафсил маълумот Sputnik Ўзбекистон инфографикасида.